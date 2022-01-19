معرض مصر الدولي للفنون ينطلق بنسخته الثالثة 4 فبراير

المصدر: القاهرة ـ البيان

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ينطلق معرض مصر الدولي للفنون بنسخته الثالثة في 4 فبراير ويستمر حتى الـ 8 من فبراير في القاهرة، حيث يشارك فيه هذا العام مجموعة كبيرة من أهم الرسامين المصريين والعرب، بالإضافة إلى أبرز الغاليريهات من مصر والدول العربية.

ويشارك في معرض مصر الدولي للفنون، فنانون من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، أبرزهم وضاح مهدي، حكيم العقل، عمر النجار، أحمد نبيل، إيهاب أحمد، شروق بن فهد، دينا مطر، مجد كردية، يوسف يوسف وغيرهم.

أما من مصر فيشارك الفنانون محمد أبو الوفا، طه القرني، صبري منصور، سيد سعد الدين، نجيب معين، أسامة فريد، كارولين بزري، هاني محفوظ، ناجي فريد وغيرهم. وتشارك أهم القاعات المصرية والعربية مثل قاعة الزمالك، غاليري مصر، أزاد، المشربية، وغيرها.

ويعتبر هذا المعرض واحداً من أهم الأحداث الفنية والثقافية في الوطن العربي مؤخراً وفرصة نادرة لمحبي وجامعي الأعمال الفنية لرؤية وشراء أبرز الرسومات تحت سقف واحد، كما يشكّل هذا الحدث السنوي التي تستضيفه مصر فرصة لالتقاء هذه الواهب ببعضها وبعشاق هذا الفن الراقي.