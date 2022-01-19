«الفن» بأبوظبي تطلع على أعمال «الفنون الإسلامية» بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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زار وفد من مؤسسة دائرة الفن في أبوظبي مهرجان الفنون الإسلامية الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، في نسخته الـ 24 تحت عنوان «تدرجات». وذلك للاطلاع على أعمال المهرجان الفنية المعروضة في متحف الشارقة للفنون.

وضم الوفد لينا ميقاتي نائب رئيس دائرة الفن، ومجموعة من الموظفات، وكان في استقبالهن نوره بقيش مسؤول المهرجان.

30 عملاً

وقام الوفد بجولة في المتحف، ومشاهدة الأعمال التي بلغ عددها 30 عملاً لفنانين من مختلف الدول في العالم، وأبدى الوفد إعجابه بالأعمال، التي تعبر عن جمال الفنون الإسلامية والحرف العربي، وبنجاح المهرجان في ظل ظروف جائحة «كوفيد 19».

وتوجهت ميقاتي في نهاية الجولة بالشكر والامتنان لدائرة الثقافة، والفرصة المتاحة للاطلاع على هذه الأعمال، وقالت إن إنجاز هذه الأعمال من فنانين من الإمارات وخارج الإمارات، يوضح مدى تنوع وتأثير الفنون الإسلامية عالمياً، وتكيفها مع الاتجاهات الحديثة لتشمل الثقافات الفنية المتنوعة.

واعتمدت الدورة الحالية من المهرجان على فنانين من الإمارات والعالم للمشاركة فيها بعدما تواءمت أعمالهم الفنية مع موضوع المهرجان «تدرجات».

يذكر أن المهرجان انطلق في 1998م بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعاد منذ ذلك الحين إنتاج رؤية فنية جديدة للفنون الإسلامية وحافظ على جماليات حضورها ودلالاتها التاريخية.