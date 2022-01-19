فتح باب المشاركة في جائزتي الشارقة لكتاب الطفل

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لكتاب الطفل، وجائزة الشارقة لكتاب الطفل (لذوي الاحتياجات البصرية)، اللتين تهدفان إلى تشجيع كُتّاب الأطفال والمبدعين من ذوي العطاء المتميز على إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل، يكون من شأنها تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية، وخلق الوعي الأدبي لديه، وإثراء المكتبة العربية بالأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وكشف أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 13 مارس المقبل.

أهمية

وقالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «ندعو المؤلفين والرسامين ودور نشر كتب الأطفال إلى المشاركة في جائزة الشارقة لكتاب الطفل وجائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية، نظراً لأهمية ما تضيفه الجائزتان كل عام لمكتبة الطفل من أعمال تمتاز بالأصالة، وتقدم محتوى يعزز لدى الأطفال واليافعين معاني وقيم الانتماء، والارتباط بالثقافة العربية والعناصر التي تشكل هوية الأمة».

وأضافت: «وضعنا شروطاً للأعمال المتقدمة للمنافسة، تسهم في الارتقاء بكتاب الطفل، وتحفز صُنّاعه على تقديم الأفضل من حيث المضمون والإخراج، تماشياً مع أهداف هيئة الشارقة للكتاب بتقديم جوائز متفردة في تطلعاتها ومقاصدها، وتلبي احتياجات الفئات العمريّة الصغيرة وتراعي خصوصيتها».

ويقدم المهرجان جائزة الشارقة لكتاب الطفل ضمن 3 فئات، تشمل كتاب الطفل (باللغة العربية) للفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة، وكتاب اليافعين (باللغة العربية) للفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة، وكتاب الطفل (باللغة الإنجليزية) للفئة العمرية من 7 إلى 13 سنة، وتبلغ القيمة المالية للجائزة عن كل فئة 20 ألف درهم.