«العين السينمائي» يحتفي بأفلام المقيمين والطلبة

المصدر: العين ـ البيان

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يحتفي مهرجان «العين السينمائي» في دورته الرابعة، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 23 وتستمر حتى 27 من يناير الجاري، بأفلام المقيمين والطلبة، ضمن مسابقتي «الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة»، حيث يستمر المهرجان على دعم وتطوير وإعداد صناع الأفلام الشباب، واكتشاف المواهب الواعدة وأفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة.

17 فيلماً

وأعلن «العين السينمائي» عن اختيار 17 فيلماً في المسابقتين، والتي تضم باقة متنوعة من الأعمال السينمائية المتميزة، والتي تؤكد نهج المهرجان واستمراريته منذ انطلاقته باعتباره بمثابة مركز إشعاع ثقافي وفني وتعليمي، وتوجهه في دعم سينما الشباب والجيل الجديد من صناع «الفن السابع»، إذ يعرض المهرجان في مسابقة «أفلام المقيمين» التي تتيح لجميع الجنسيات الاشتراك فيها بشرط أن يكون المخرجون العرب والأجانب من المقيمين في الإمارات، 9 أفلام هي: «إعادة السابعة»، للمخرج الإيراني سبهر قشمي، «مُعين» للمخرج السوري حمادة سميسم، «ماجدة» المخرج المصري محمود محمود، «ایفام» المخرج الباكستاني زبیر اختر، و«جناح فراشة» للمخرجة السودانية إيمان جمال موسى، و«كما الريشة» للمخرج اليمني ماجد الزبيدي، و«أنليميتيد سبيس» للمخرج الجزائري فتحي براهيمي، و«الموتر» للمخرج الأردني لیث الرمحي، و«زيارة متأخرة» للمخرج اليمني محمد عادل.

8 أفلام

وتمهيداً لانخراطهم في صناعة السينما وخلق وعي وحراك سينمائي لدى الأجيال القادمة، اختار «العين السينمائي» ضمن مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة»، 8 أفلام، وهي مجموعة أفلام منتقاة من صنع طلاب المدارس من المواهب الجديدة، والتي ستنقل المشاهد إلى عوالم مختلفة، مليئة بالإثارة والمغامرة والجدية، وهي «الذهب» للمخرجة خوله علي العتيبي من الإمارات و«حرزن» لعدنان وجيه من الإمارات، «في زمن الوباء» لبطي الأحمد من الإمارات، «ميدسومر» لعبد الله عيسى من الإمارات، و«أوتار العود» لأحمد محمد الرميثي من الإمارات «المتصل الوهمي» لعمرو لقمان، و«استعمال المعقم» لعبد الله عبيد، «بعد موتي» للمخرجة المصرية رنا البيومي.