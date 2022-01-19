ورش عمل إبداعية تثري خيال المصورين العالميين

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

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تستضيف فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في الفترة بين 9 و15 فبراير المقبل، سلسلة من ورش العمل التدريبية والتعليميّة المتخصصة بتقنيات ومهارات التصوير، يقدمها نخبة من المصورين المحترفين العالميين. وتأتي هذه الورش ضمن برنامج متكامل يقدمه المهرجان بمركز إكسبو الشارقة، ويتضمن حزمة من الفعاليات التي تستهدف المصورين المحترفين والهواة، ليفتح بذلك منصة تعزز خبرات عشاق التصوير وتنمي مهاراتهم الإبداعية.

وتتضمن أجندة البرامج التدريبيّة والتعليميّة بالمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2022 عدداً من جلسات تقييم السير الفنية وجلسات النقاش الجماعية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين بعالم التصوير وألمع المصورين على مستوى العالم.