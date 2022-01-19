«أضواء دبي» تنسج تناغم روائع الفنون والاستدامة والابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلقت النسخة الأولى من فعالية «أضواء دبي» في مهرجان دبي للتسوق من خلال مجسمات فنية ضوئية لفنانين عالميين معروضة في ستة مواقع مميزة في دبي. وتتيح النسخة الـ 27 من مهرجان دبي للتسوق التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 15 ديسمبر الماضي وحتى 30 يناير الجاري، لسكان دبي وزوارها الفرصة المثالية للاستمتاع بفصل الشتاء وأجواء التسوق المذهلة التي توفرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تقام في جميع أنحاء مدينة دبي.

منحوتة ضوئية

ويمكن كذلك للزوار التوجه لمركز دبي المالي العالمي لمشاهدة مجسم City Gazing Dubai الفني للفنانين جوستوس برونز ومينغوس فوغل، حيث يتألف من منحوتة ضوئية رائعة ترسم خريطة مدينة دبي تدريجياً مع خلفية موسيقية، لإضفاء جوّ مميز على المشهد الفني.

وتشمل المجسمات الفنية الأخرى في منطقة «ذي بوينت» المجسم الضوئي الفنّي Absorbed by Light من تصميم «غالي ماي لوكاس»، المكوّن من ثلاثة تماثيل لشخصيات جالسة على مقعد حاملة بين يديها هواتفها المحمولة، ويُعبّر عن الخصائص النموذجية لمستخدمي الهواتف الذكية. أما مجسّم Talking Heads للفنان «فيكتور فيسك» فيتألف من أربعة آلاف مصباح «LED». و سيستمتع الزوارعلى شاطئ «لا مير» بمجسم Lightbattle X التفاعلي، من تصميم الفنانين جوست فان برغن، ديرك شليبوسك وأوني والسميت، والذي يتيح لأربعة زوار ركوب دراجات هوائية لإضاءة المجسم، وكلما زادت سرعتهم بقيادة الدراجة الهوائية زادت مكافأتهم بمزيد من الألوان. أما مجسم Rhizome فيقدم عرضاً لليزر مستوحى من علم النبات، من ابتكار الفنانين توم ولين ديكيفير.

تحفة فنية

أما مجسم Infinita في «لاست إكزت» في الخوانيج للمصمم البريطاني «سيسيل بالموند»، فيقدم تحفة فنية وهي عبارة عن هرم مثلث من حجر الكوارتز البراق، ويتكون من عدة أشكال رباعية الأسطح، ذات البلورات المتشققة، التي تذكرنا بأليس في بلاد العجائب.