«العالمية للتصوير الفوتوغرافي» تعلن المرشحين للفوز بـ«سوني» فئتي الطلاب والشباب 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، أمس، عن المرشحين للفوز بمسابقة «سوني» العالمية فئتي الطلاب والشباب للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل مصور للعام من فئة الطلبة وأفضل مصور للعام من فئة الشباب في 12 أبريل المقبل، وستعرض أعمالهم في معرض جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022 في سومرست هاوس، لندن.

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وتضم قائمة المرشحين لمسابقة «سوني» العالمية، فئتي الطلاب والشباب، مجموعة من أعمال 10 طلاب من مؤسسات دولية رائدة للتعليم العالي. وقد وجهت الدعوة للطلاب لإرسال مجموعة من 5 إلى 10 صور تعبر عن موضوع المسابقة «الاتصالات» لمسابقة العام 2022. فعلى مدار العامين الماضيين كان علينا التفكير بشكل مختلف وتغيير طرق التواصل بيننا بأشكال عديدة لم تخطر على بالنا من قبل. وقد اختير المرشحين بناءً على ردودهم الذكية والمبتكرة على فكرة المسابقة.

وتم التطرق لفكرة التواصل عبر الهوية الثقافية والمجتمع عبر عدة مشاريع مثل مشروع هوية هولندا المقدم من قبل عزرا بوم (هولندا، الأكاديمية الهولندية لإبداع الصور) الذي ركز على سكان قرية أورك الهولندية، وهم آخر سكان هولندا الذين لا يزالوا يرتدون الزي التقليدي، وأيضاَ مشروع أن تكون مواطنًا من جنوب أفريقيا المقدم من قبل لايدن مرغاترويد (جنوب أفريقيا، أكاديمية ستيلينبوش للتصميم والتصوير) الذي يجسد رحلة المصور في فهم شعور الانتماء إلى وطنه بعد غياب طويل، ومشروع علماء اللاهوت لسيرجي برونين (روسيا، مدرسة دوكدوكدوك لفن التصوير الحديث) الذي يركز على المشاركين الذين يسعون للتواصل الروحي في المخيم الصيفي لكلية اللاهوت بجامعة سانت تيخون الأرثوذكسية، ومشروع الجزار لدينيس موبانجا كابوي (زامبيا، جامعة أوبن ويندو في زامبيا) الذي يسلط الضوء على جزار محلي أثناء عمله في قلب السوق، ومشروع كارينو لكريس روساس فارجاس (الولايات المتحدة الأمريكية، بارسونز) وهو عبارة عن سلسلة من البورتريهات العاطفية للأماكن العامة في برونكس وهارلم.

كما تناول عدد من المشاريع الأخرى المقدمة موضوع التواصل من خلال العمل الجماعي مثل مشروع تيرمايسو لألكاسندر كوميندا (كندا، جامعة آلتو، فنلندا) الذي صور تعاون كوميندا المرح مع زملائه الطلاب للتسلية وقضاء وقت ممتع خلال فترة الإغلاق التام، ومشروع عدم الاتصال لأوريل ناكشيلي مارتينز (أرمينيا، ENFO المدرسة الوطنية للتصوير، الأرجنتين) حيث ركز المصور على اللحظات الحميمية وصراع التكيف مع العزلة خلال الجائحة.

في حين تناول عدد من المشاريع الأخرى فكرة الاتصال مع الماضي وتاريخ العائلة مثل مشروع الروابط لساتشي ديشموخ (الهند، أكاديمية نوفا للفنون الجميلة، إيطاليا) بمقارنة الماضي والحاضر من خلال صور قديمة لمراسم زواج والديها تمسك بها أياديهم المسنة ويربط بينهم خيط أحمر، ومشروع ذكريات العائلة لشو هان ( الصين ماينلاند، جامعة نانجينج للفنون) الذي يستخدم صوراً تجريدية عن قرب لقطرات وزخارف من الطلاء لاستكشاف علاقة المصور بالعائلة، ومشروع نحن نتحرك حتى عندما نتنفس لأنجيلا ستول (أستراليا، جامعة ولونغونغ) الذي تستعرض فيه الحركة من خلال المرور عبر الزمن بصورة باللون الأبيض والأسود لراقص في مكان مهجور.

سيتم اختيار الفائز من الطلاب بجائزة أفضل مصور لعام 2022 من بين الطلاب العشرة وسيتم الإعلان عنه يوم 12 أبريل. وسيحصل الفائز مع جامعته على معدات تصوير رقمية من سوني تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف يورو.

سبع فئات

وتضم قائمة المرشحين لمسابقة «سوني» فئة الشباب، سبع فئات من الفائزين خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2021، حيث شارك كل منهم في فكرة مختلفة يتم إطلاقها كل شهر.

كان الفائز في مسابقة يونيو، إيليا بابتيست (الولايات الأمريكية المتحدة، 15 عامًا، الإخراج والتصميم). أما فكرته فكانت تكمن في التصوير بالأسود والأبيض من الأسفل وهو معصوب العينين ليبرز جمال الوضعية. أما زيناو شي (ماينلاند الصين، 17 عاماً، صور للشارع) فقد صور امرأتين تتحاوران معًا في السوق بينما يظهر في الخلفية ملصق مقلوب رأساً على عقب لعارض أزياء مما يمنح الصورة بعداً سريالياً. في حين صور ايمري ساندرسون (كندا، 19 عاماً، مناظر طبيعية) مشهد الأجواء المثلجة والهدوء الذي لا يعكره سوى آثار شخص واحد. وبالمثل، يظهر عمل كاميرون بورغ (أستراليا، 17 عامًا، الثقافة والسفر) انسانًا وحيدًا في مواجهة الطبيعة، حيث التقط صوراً من الأعلى لمتزلج وسط العاصفة. أما صورة ريهان موندرا (الولايات الأمريكية المتحدة، 15 عامًا، الطبيعة والحياة البرية) فهي لدب بني لحظة اصطياده لسمكة سلمون من جدول مائي. ويستخدم تراي نجوين (فيتنام، 18 عامًا، تصوير الأشخاص) مرآة شارع لإبداع صورة بورتريه من زاويتين في ضوء القمر. في حين التقط بنجامين جويل (الولايات الأمريكية المتحدة، 17 عامًا، صوراً حرة) القوة والإصرار لبطل مبارزة وطني.

مسابقة أفضل مصور للعام من الشباب من تحكيم هيديكو كاتاوكا، مدير التصوير الفوتوغرافي في نيوزويك جابان. وسيتلقى الفائز مجموعة من معدات تصوير سوني الرقمية لتعزيز رؤيته وتنمية مواهبه.