«الحصن الثقافية» تحصد جائزة عالمية مرموقة

المصدر: أبوظبي - وام

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حصدت منطقة «الحصن» الثقافية، التي تشرف عليها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أعلى تصنيف في فئة المباني ذات الاستخدامات المتعددة، خلال حفل توزيع جوائز أخبار العمارة العالمية (وان) 2021، بعدما تم اختيارها ضمن قائمة نهائية، ضمت 6 متنافسين دوليين.

رؤية

وتحتفي جوائز أخبار العمارة العالمية بالمشاريع العمرانية فائقة التميز، وتكرم الأعمال الفريدة للمعماريين المبدعين وذوي الرؤية الاستشرافية في جميع أنحاء العالم، وتم اختيار الفائزين لعام 2021 من قبل لجنة شاملة تضم كبار الخبراء الدوليين.

وتحتضن منطقة «الحصن» التاريخية قصر الحصن، أعرق وأقدم بناء تاريخي قائم في أبوظبي شكل على مدار السنين مقراً للحكم وملتقى للحكومة في الإمارة.

وتمثل المنطقة مجمعاً كاملاً يضم أول مركز مجتمعي متعدد الأغراض في دولة الإمارات، وقاعات عرض، وصالات عرض فنية، وورش عمل ومكتبة ومساحات مفتوحة للفعاليات والتجمعات العامة، فضلاً عن بيت الحرفيين، الذي يوفر بدوره معرضاً دائماً مع تجربة غامرة.

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وقال الخبراء: إن تصميم المنطقة الثقافية البالغة مساحتها 140 ألف متر مربع، يمزج بين الحداثة والتراث البحري والصحراوي الغني للإمارة.

وضمت قائمة المباني المتنافسة على المراكز الأولى مركز بواشان للمعارض، الذي يقع ضمن منطقة صناعية صديقة للبيئة في شنغهاي، ومكتبة نورثتاون العامة مع مجمع إسكان كبار السن في شيكاغو، و«نادي هاربورد ديغرز»، وهو مركز مجتمعي متعدد الأجيال في سيدني، والمركز التجاري الأخضر الجديد في دوسلدورف؛ ومشروع «ون إكسيلنس».

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: فخورون بتكريم منطقة الحصن خلال حفل توزيع جوائز أخبار العمارة العالمية (وان)، الذي يعد بمثابة اعتراف دولي بمقومات ومكانة منطقة الحصن لا سيما أنه أكد تفوقنا على العديد من أشهر المنافسين العالميين.