«طيران الإمارات للآداب» يتوسع مجتمعياً بتذاكر إلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أصدر مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أبرز المهرجانات الأدبية الرائدة في العالم، أمس، التذاكر الإلكترونية لمهرجان 2022، التي تتيح الوصول إلى جلسات المهرجان التي ستُبث مباشرةً.

ويمكن للعائلات الاستفادة من التذاكر الإلكترونية لمتابعة جلسات البث المباشر من المنزل أو يمكن للأشخاص كافة من جميع أنحاء العالم متابعة الجلسات من أي مكان، حتى أولئك الذين يمضون فترة العزل، ويوفر هذا النوع من التذاكر فرصة ينتظرها جميع الذين لا يستطيعون الحصول على تذكرة أو غير قادرين على الحضور. وتبلغ تكلفة التذكرة الإلكترونية 100 درهم، وقد أصبحت متوافرة على موقع مؤسسة الإمارات للآداب وعبر الرابط.

وعن الفرص الجديدة التي توفرها التذاكر الإلكترونية عقبت مديرة المهرجان أحلام بلوكي بالقول: «تحفل دورة المهرجان المقبلة ببرنامج ثري رائع يتضمن فعاليات تُقام في فنادق الحبتور سيتي، ونود أن نتيح إمكان متابعتها ومتابعة مهرجاننا لأكبر عدد ممكن من الناس. ونظراً لاستمرار الوباء في تغيير معطيات حياتنا وأنشطتنا، اخترنا عدداً من الجلسات التي سيتم بثها مباشرة من موقع المهرجان، والتي نعتقد أنها ستثري المعرفة وتنير العقول وتلهم الأرواح، وستشكل زادنا الفكري والثقافي للأشهر المقبلة».

ويحتضن المهرجان في كل عام متحدثين وأدباء ومفكرين ومبدعين من جميع أنحاء العالم، ويقدم مواضيع متنوعة متميزة تعتني بالقضايا المعاصرة والتحديات والفرص التي لدينا والأفكار السائدة والأعمال الأدبية الرائدة.

ويجمع المهرجان نخباً في مجالات متعددة، لا يمكن أن تجتمع تحت مظلة أي تظاهرة أو مهرجان آخر، وتتيح التذاكر الإلكترونية متابعة جلسات وحوارات أولئك المتحدثين المرموقين، وتسمح لجمهور أوسع بمتابعة تلك الجلسات طوال فترة المهرجان ومن دون الحاجة للحضور.

ومن ضمن الجلسات التي سيتم بثها مباشرة: «وراء الأبواب المغلقة - الشبق في الأدب العربي»، التي تقدمها نور نجا وسلمى الدباغ، «طهي الكلاسيكيات - حريات إبداعية» من تقديم الدكتور روبي أوجلا وزهراء عبدالله، و«الأصالة في خيال الجريمة - طعنة في الظلام»، التي يقدمها كل من: فيليسيا ياب، ولوسي فولي، ومارك بيلينغهام وبولي فيليبس. و«تقديم القضايا لأعظم اختراع أو اكتشاف علمي» ويشارك فيها أحمد الغندور ودايفيد إيجلمان وسيرحي بلوخي، وتضم «الجلسات الفردية» كلاً من جيني لوسون، «الانكسار (بأفضل طريقة ممكنة)»، وروان هوبر في «كيف تنفق تريليون دولار؟»، وروب بيدولف في «ذهب الكلب»، وعمر سيف غباش في حديث ملهم، و«زمن الطيبين» من تقديم محمد سعيد حارب، وجيسيكا سيراسي في «من يخشى الفن المعاصر؟»، وروبن دنبار في «الأصدقاء - فهم قوة العلاقات الأكثر أهمية».