أجمل شتاء في العالم.. في صورة

المصدر: دبي– البيان

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تابع الآلاف من المصورين المحترفين والهواة والمهتمين والمتابعين لأخبار الثقافة والفنون والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف العائلة في المقام الأول.

وبالتوازي مع الحملة أطلقت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، وذلك لمواكبة الموسم الثاني من حملة «أجمل شتاء في العالم» وتعريف أهل الإمارات والسياح من خلال إبداع الصورة والعدسة بدفء شتاء الدولة، وتعدّد معالمها السياحية والترفيهية وجمال تضاريسها الطبيعية وكرم ضيافة مجتمعها وتنوّعه، حيث تُسلّط المسابقة الضوء على أجمل معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية وتعرّف بأنشطتها السياحية المتنوعة.

وتُشجّع المسابقة مختلف الفئات على المشاركة والتقاط أروع تضاريسها الطبيعية من الصحاري والوديان والجبال والبحار، بالإضافة إلى إبراز تنوّع الحياة البرية والاحتفاء بوجوه وشوارع ومجتمع الإمارات بإبداعات عدساتهم. وتضم المسابقة فئتين رئيسيتين هما فئة «الصورة الواحدة» المفتوحة للجمهور العام، وتغطي 5 موضوعات هي الصحراء والبحر والجبل والوديان والإمارات من الأعلى، وفئة «الملف المصوَّر» المخصصة لجمهور المصورين، والتي تغطي 4 موضوعات هي الإمارات في عيونكم، برّية الإمارات، وجوه من الإمارات، وحياة الشارع من الإمارات.

المسابقة ما زالت مستمرة حتى 20 يناير الجاري، بمجموع جوائز يقارب ربع مليون درهم. يمكنكم المشاركة من خلال موقع الجائزة الرسمي، وعندما تُعلَن الأعمال الفائزة ستكتشفون أن الصورة ستدهشكم بالكثير من الروائع التي لم يسبق لكم رؤيتها!

فلاش

متشوّقون لمشاهدة إبداعات عُشّاق شتاء الإمارات.. قريباً

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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