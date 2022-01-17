15 فيلماً تتنافس في مسابقة الصقر الخليجي بمهرجان العين السينمائي

المصدر: العين ـ البيان

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أعلن مهرجان العين السينمائي في دورته الرابعة، عن تفاصيل مسابقة «الصقر الخليجي الطويل والقصير» التي تضم 15 فيلماً من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان، والتي يعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول، وتتنوع قصصها بين الدرامية التشويقية والإنسانية والاجتماعية والرومانسية.

7 أفلام

وتقام الدورة الحالية من المهرجان في مدينة العين تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من 23 يناير الجاري حتى 27 منه، وتشهد عرض 7 أفلام خليجية طويلة، حيث يتنافس على جائزتها الكبرى 4 أفلام إماراتية، هي «B82» للمخرج خالد محمود، «سفران» للمخرج صالح كرامة و«كروموسوم» للمخرج علي جمال، و«حين» للمخرج سعيد راشد سعيد، و3 أفلام خليجية هي السعودي «حياة امرأة» للمخرج سمير عارف، والبحريني «هوى» للمخرج محمد القفاص، والعُماني «الزيج» للمخرج صلاح الحضرمي.

أفلام متفردة

واستقطبت دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة، في مسابقة «الصقر الخليجي القصير»، حيث يعرض المهرجان خلال أيامه الخمسة 8 أفلام، من السعودية 3 أفلام، هي «الحواته» للمخرج صالح بوخمسين، و«شمس 89» للمخرج منصور البدران، و«فرصة» للمخرج فهد العتيبي، ومن البحرين 3 أفلام، «سلام» للمخرج أحمد أكبر، و«عروس البحر» للمخرج محمد عتيق، و«فردة إنسان» للمخرج علي عادل عمران، ومن الكويت «سهرة مع ليلى» للمخرجة هيا الغانم، ومن عُمان «جامع أزكى القديم» للمخرج سليمان بن خميس الدرمكي.