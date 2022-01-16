أمسية تناقش كتاب «من نافذة الحياة» في النادي العربي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية أدبية، تناول فيها الناقد د.إياد عبدالمجيد بالدرس والتحليل كتاب «من نافذة الحياة.. سيناريوهات للتلفزيون»، للكاتبة والفنانة العراقية فوزية الشندي.

واستهل د.إياد عبد المجيد الندوة، التي أدارها الشاعر نصر بدوان، بحديثه عن الكتاب، بقوله إن فوزية الشندي رحلت إلى لندن وعاشت هناك، اعتكفت في كوخ بعيد في منطقة نائية، تأتيها فيه صديقاتها، وكانت خطتها أن تستمع كل أسبوع إلى قصة واحدة منهن، ثم بعد ذهابهن تعكف هي على كتابة قصة تلك الصديقة، على شكل سيناريو جاهز للإخراج التلفزيوني، فكانت تلك هي حصيلة 16 عشر سيناريو، ما بين متوسط وطويل، هي التي جمعتها في كتابها «من نافذة الحياة.. سيناريوهات للتلفزيون».

وأضاف د.إياد عبد المجيد: إنها قصص عن المرأة، من واقع الحياة تصور العنف الذي يقع عليها، وكل أبطالها عربيات من العراق والوطن العربي، عشن في بغداد لفترة ثم انتقلن إلى لندن ليعشن بحرية، وتسعى الكاتبة من خلالها إلى إدانة حياة البؤس والظلم، التي تعيشها المرأة، وإلى ترسيخ قيم المجتمع العربي النبيلة والأصيلة.

مهارة

وتابع د.عبد المجيد: إن قصص الشندي تنطوي على مهارة وحس أدبي، فقد وظفت الحوار جيداً في السيناريو، للتعبير عن الشخصية، وتقديم المعلومات، وكتب بلغة فصيحة قريبة بيضاء، ويعتبر الكتاب تحفة نادرة، حيث يندر الحصول على كتاب سناريوهات مطبوع جاهز للإخراج، لافتاً إلى أن محور القصص هو الأب، الذي يحضر على نمطين، أب قاسٍ، يتصرف دون مراعاة مشاعر ابنته، وأب ضعيف مهزوز لا يملك إمكانية التصرف، وتنفلت الأمور من بين يديه، فالكتاب خطاب اجتماعي تعليمي، يعلمنا الحياة ويرشدنا بإيحاء إلى ما ينبغي أن تقوم.