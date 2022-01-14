تكريم الفائزين ببطولة كأس المتذوقين الإماراتية

المصدر: دبي - وام

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شهدت النسخة الإقليمية الأولى من معرض عالم القهوة «وورلد أوف كوفي 2022» تكريم الفائزين بالدورة الأولى من مسابقة بطولة كأس المتذوقين الإماراتية ونهائيات بطولة الإبريق الوطنية الإماراتية.

وسوف يحظى الفائزون بالبطولتين بفرصة تمثيل دولة الإمارات في المنافسات النهائية الدولية التي تُقام في العاصمة الألمانية برلين في شهر مارس المقبل.

واستقطبت البطولتان مشاركات عدة من أفضل خبراء تحضير القهوة الإماراتيين، وكان الفوز من نصيب المشاركين الذين أبدوا أعلى درجات المهارة والإبداع في فنون تحضير اللاتيه ومزج أصناف القهوة وتذوّق مختلف أنواعها، بالإضافة إلى منافسات تحضير القهوة التقليدية.

وفازت خبيرة إعداد القهوة مريم إرين بينزا بجائزة بطولة الإبريق الوطنية الإماراتية، بعد أن وقع اختيار لجنة التحكيم عليها بفضل مشروبها الإبداعي المميز الذي يمزج بين عناصر الخوخ والمشمش والتوت، التي تضفي توازناً مثالياً على النكهة القوية للقهوة التقليدية.

وشهدت مسابقة كأس المتذوقين الإماراتية منافسة مميّزة بين خبراء تحضير القهوة وذوّاقيها وفاز سليمان العلاوي أول خبير إماراتي في تحضير القهوة، حيث ينتقل بذلك ليمثّل الإمارات في المنافسات العالمية التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين.

وكانت النسخة الأولى من معرض عالم القهوة «وورلد أوف كوفي» انطلقت في دبي بتنظيم من «دي إكس بي لايف»، ذراع تنظيم الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة وفرع جمعية القهوة المختصة في الإمارات، واستقطبت الفعالية أكثر من ألف جهة عارضة وعلامة تجارية من 44 دولة من ست قارات.