«مركز زايد للدراسات» ينظم محاضرة عن تاريخ جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم «مركز زايد للدراسات والبحوث» التابع لنادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية بمستهل موسمه الثقافي لعام 2022 بعنوان «قراءة في تاريخ جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية من خلال المصادر العربية والإسلامية» قدمها د. حمد بن صراي أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات، وأدارها د. محمد فاتح زغل الباحث في المركز.

وقال بدر الأميري المدير الإداري في مركز زايد للدراسات والبحوث في بداية المحاضرة إن هذه الفعالية تعد باكورة فعاليات الموسم الثقافي الجديد للمركز معرباً عن أمله أن يضيف للحراك الثقافي الإماراتي وأن يسهم في إثراء الحياة الثقافية لتشكل عاملاً فارقاً في تعزيز الحس الإبداعي.

وتطرق د. حمد بن صراي إلى تاريخ منطقة الخليج العربي الذي كان ولا يزال محل نظر واهتمام الباحثين والعلماء المتخصصين.

وفي ختام المحاضرة التي حضرها علي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وعدد من الباحثين والمهتمين والطلاب جرى نقاش مستفيض أجاب فيه المحاضر عن عدد من الأسئلة و المداخلات.