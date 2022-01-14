تجارب جديدة خلال الأسبوع السادس في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم الأسبوع السادس من النسخة 27 من مهرجان دبي للتسوق، أكبر وأطول مهرجان من نوعه في العالم، المزيد من تجارب التسوق والتسلية والربح للمواطنين والمقيمين والزوار، طوال اليوم وكل يوم.

وفي الفترة من 17 إلى 23 يناير، يتيح المهرجان فرصاً رائعة للفوز بجوائز ومكافآت كبرى، مع سحب مجموعة دبي للتسوق وسحب السوق الحرة بدبي ومليونير شير والمزيد. كما يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بحفلة The Black Eyed Peas في ليالي «أمسيات خالدة» في إكسبو.

ومع انطلاق موسم التخفيضات في المهرجان، يمكن لعشاق التسوق أن ينتهزوا فرصة تخفيضات نهاية الأسبوع لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى المزيد من الصفقات مع تجارب الواقع المعزز في جميع أنحاء دبي. كل ما يحتاجون إليه هو توجيه كاميراتهم إلى رموز QR الموجودة على حقائب التسوق في المهرجان على واجهات المحلات التجارية المشاركة في دبي، لتفتح أمامهم أبواب عالم جديد مثير.

الكثير من المرح بانتظار الصغار من خلال عروض «نيكلوديون روكس» وعروض «مدغشقر: نجوم الأدغال». بينما يمكن للعائلة بأكملها التوجه إلى «مهرجان ذا هب للطعام» والسوق في منطقة السيف فهي الوجهات المثالية لجميع أفراد العائلة وعشاق الطعام والمرح والترفيه وقضاء الأوقات الممتعة. وكذلك سوف يواصل الجميع في دبي الاستمتاع بعروض طائرات الدرون الضوئية المستمرة طوال فترة المهرجان في عين دبي في بلوواترز، وذا بيتش قبالة جميرا بيتش ريزيدنس، ذلك بالإضافة إلى الألعاب النارية الرائعة التي تقدمها مجموعة الزرعوني، والتجربة الممتعة الخاصة التي تجمع عروض الألعاب النارية بعروض الدرون الضوئية لغاية 23 يناير.

كل هذا وأكثر في الأسبوع ما قبل الأخير من مهرجان دبي للتسوق. ويستضيف المهرجان العروض الكوميدية لكل من جاك دي وفرقة الحزب الكوميدية، وعرض «كوميدي بالمصري vol.2» في مسرح ذا ثياتر - مول الإمارات ودبي أوبرا.