اختتام المرحلة الثانية من برنامج «المطبخ الإماراتي»

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامجها «المطبخ الإماراتي» بمشاركة طهاة من 23 منشأة فندقية في الإمارة تعرفوا إلى نكهات ومكونات وطرائق إعداد وتقديم الأطباق الإماراتية التقليدية.

ويندرج البرنامج، الذي استقطب في المرحلتين الأولى والثانية 46 فندقاً، ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى دعم تطوير تجارب أصيلة مستوحاة من التراث الثقافي، وذلك عبر تسليط الضوء على فنون الطهي الإماراتي، وتحفيز منشآت الضيافة على زيادة عدد الأطباق التقليدية على قوائم مطاعمها. وشهدت المرحلة الثانية جلسات تدريبية افتراضية شرحت فيها الشيف خلود عتيق الأساليب الصحيحة لطهي أشهى المأكولات الإماراتية.

وقالت الشيف خلود: «تشكل فنون الطهي جزءاً مهماً من تراثنا الثقافي، ولذا أسعدنا حجم الإقبال على برنامج المطبخ الإماراتي ومضاعفة عدد المنشآت الفندقية المشاركة إلى جانب ما نلمسه من نتائج إيجابية لتدريب الطهاة، مع النمو المضطرد للعروض والأطباق الإماراتية التي توفرها مطاعم الفنادق في مختلف أنحاء أبوظبي. ويهدف البرنامج إلى دمج مأكولاتنا وتقاليد ضيافتنا في تجارب أصيلة يستمتع بها المجتمع المحلي والزوار على حد سواء. ونثق بأن زيادة عدد المشاركين ستسهم في تعزيز حضور الأطباق الإماراتية في منشآت الضيافة في العاصمة».

وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامج «المطبخ الإماراتي» عام 2020 لترسيخ مكانة الطهي الإماراتي بحسبانه جزءاً من الهوية الثقافية، وذلك عن طريق زيادة تجارب المأكولات التقليدية المتاحة في المنشآت الفندقية في أبوظبي.

وتحت إشراف الشيف خلود، تدرب الطهاة على إعداد أطباق إماراتية غنية بنكهاتها ومكوناتها مثل الثريد، والهريس، والمجبوس، والبلاليط، والمضروبة، واللقيمات، إذ أصبحت هذه الأطباق، وغيرها من المأكولات التقليدية، عنصراً رئيساً ضمن قوائم الفنادق الحاصلة على شهادة «المطبخ الإماراتي».

يذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج قد بدأت في شهر سبتمبر 2021 بمشاركة طهاة فنادق ومنتجعات ومن بينها «كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد»، و«منتجع وفلل السعديات روتانا»، وفندق «انتركونتيننتال أبوظبي»، وفندق «أيلا جراند»، و«خالدية بالاس ريحان من روتانا»، و«سيتي سيزونز العين»، و«نوفوتيل أبوظبي البستان»، و«هوليداي إن أبوظبي»، و«راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس».