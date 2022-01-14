«التذهيب» محاضرة في مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، الأربعاء الماضي، محاضرة افتراضية علمية بعنوان «التذهيب في تصاوير المخطوطات الأثرية»، قدّمها د. أمين عبدالله الرشيدي، أستاذ التصوير الإسلامي، ورئيس قسم الآثار الإسلامية في كلية الآثار بجامعة الفيوم.

تحدث الدكتور الرشيدي في محاور عدة من أبرزها، تعريف التذهيب لغة واصطلاحاً، وتاريخ التذهيب، ومصادره في الجزيرة العربية، وطرق صناعة التذهيب، وأنواع التذهيب في المخطوطات، ومواضع التذهيب في تصاوير المخطوطات. ثم تناول في المحاضرة فنون التذهيب. وبين المحاضر أنّ العرب ورثوا من البيزنطيين أسلوب التذهيب، وتوسّعوا في استعماله وطوّروه عن ذي قبل، وكانت صياغة الذهب واستخدامها في الحلي والزينة من الأمور الشائعة في شبه الجزيرة العربية.