«روح دبي ـ تجارب ثقافية» تلهم المبدعين

المصدر: دبي - البيان

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شهد مشروع «روح دبي - تجارب ثقافية»، الرامي إلى تسليط الضوء على جوهر ومعالم الثقافة الإماراتية الثرية في إمارة دبي، وإبراز مفردات تقاليدها الأصيلة؛ استعراض عدد من المواهب الإبداعية من جنسيات عديدة، لتجاربهم الثقافية الملهمة، التي تروي قصص وحكايات مغامراتهم في إمارة دبي، ومشاركتها مع المقيمين والزائرين على حدّ سواء، وتحديداً زوار الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، لإثراء تجاربهم، واستكشاف العديد من المعالم الثقافية والتراثية ومناطق الجذب الأخرى في الإمارة. وقد روت ندى بدران تجربة رحلاتها الثقافية في دبي، وأبرز الأماكن التي جذبتها، لتقول، إنّ السركال أفنيو، تعدّ إحدى الوجهات التي استكشفتها، مشيرة إلى أنها عالم آخر، من المقاهي المريحة والمعارض الفنية المتنوعة، ومحلات البوتيك والأجواء المجتمعية الرائعة، وهو ما لم تشاهده في مكان آخر. وتضيف: «KAVE» في السركال هي واحدة من الأماكن المفضلة لديّ، فهو ليس مجرد مقهى، إنما مساحة مجتمعية متكاملة.

خبراء

كما استعرضت بدران عدداً من الأماكن الأخرى التي زارتها، لتقول: استوديو «مادهاوس» في شارع القوز، يعدّ ملاذاً لهواة صناعة الخزف، يرشدك فيه الخبراء إلى الخطوات التي تحتاجها لصناعة الخزف وتشكيله باستخدام الطين. كذلك «إنفينيتي دي لوميير» في دبي مول، هو المكان الذي ستشاهد فيه أعظم اللوحات في العالم، من خلال الرسوم المتحركة ونماذج حركية وصوتية وإيقاعية، ويشتمل على ثلاثة معارض، وهي معرض فان غوخ، حيث بإمكانك مشاهدة أعماله الرائعة في مكان واحد، ومعرض اليابان أرض الأحلام، ويرتبط أيضاً بفان جوخ لأنه كان مفتوناً بالفن الياباني. وتضيف بدران: هذه التجربة جلبت لي الشعور بالحياة، عبر التركيز على محيطي بدلاً من تشتيت انتباهي بالتكنولوجيا. في بعض الأماكن، شعرت وكأنني أعبر بوابة سرية إلى مستوى آخر من الوجود. أتذكر عندما كانت منطقة مارينا جميرا بيتش ريزيدنس مجرد قطعة أرض من الرمال وكانت الرحلات إلى مركز الغرير هي أبرز ما يميز عطلة نهاية الأسبوع. اليوم، يبدو أفق دبي من مسافة بعيدة وكأنه جزء من كتاب قصصي.

تجربة

من جانبه، روى ديدي براون تجربته في دبي، وقال: بدأت رحلتي وزيارتي في أبراج بحيرات جميرا، التجمع R، وتحديداً في «هوم كافي»، حيث تناولنا وجبة الإفطار، ثم انتقلنا إلى مركز دبي المالي العالمي، ومعرض الأوبرا والمنطقة المحيطة، وانتهينا في منطقة زعبيل، حيث تناولنا بعض النقانق المقلية، وشاي الكرك. لقد قضيت معظم اليوم في مركز دبي المالي العالمي، حيث استمتعت بالفن والعمارة.