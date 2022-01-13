مسرح شاطئ الراحة يعانق نجوم «شاعر المليون» في الأمسية السادسة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت، أول من أمس، من مسرح «الإبداع» شاطئ الراحة، سادس أمسيات البرنامج الأول والأضخم في الشعر النبطي «شاعر المليون» بموسمه العاشر، والذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ويبث عبر قناتي بينونة والإمارات.

حضور

حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ورواد التواصل الاجتماعي ومتذوقي الشعر النبطي.

وفي مطلع الأمسية رحب مقدمو البرنامج بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، حمد السعيد، الدكتور غسان الحسن، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، وبدر صفوق.

وتأهل الشاعر عايد حواس الحازمي من السعودية بتصويت المشاهدين.

كما تأهل الشاعر عايد حواس الحازمي من السعودية بتصويت المشاهدين بنتيجة 71 %، بعد انتظار استمر لمدة 7 أيام، من الحلقة السابقة، فيما لم يحالف الحظ الشعراء (عبدالله حامد الزماي من السعودية، محمد الأسعدي من الكويت، ناصر حميد الطائي من سوريا).

قصائد شعرية

شارك شعراء الأمسية السادسة بقصائد شعرية أخذت جمهور الشعر والمشاهدين عبر الشاشات إلى رحلة بين فضاء الفكر وسماء الروح، إذ شهدت الأمسية مشاركة (أحمد العماش من البحرين، سعود سليمان الفليح من السعودية، عبدالكريم البدراني من السعودية، عبدالله بن خشمان الهاجري من الكويت، عبدالله المسيلي الحارثي من السعودية، هلال سلمان الشرفات من الأردن).