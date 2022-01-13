«ربع قرن» تطلق مشروعاً تكاملياً في المسرح وفنون العرض

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعالية افتراضية تحت عنوان «اليوم المفتوح لمشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، تزامناً مع اليوم العربي للمسرح، وذلك حرصاً منها على توحيد جهود المؤسسات التابعة لها «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات»، بهدف تحقيق الثقة بين المنتسب والإدارة وأولياء الأمور، وإعداد قاعدة بيانات للمتميزين في مسار المسرح وفنون العرض وتأسيس مجموعات عمل في المراكز والمحطات التدريبية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المستقبلية، من خلال استحداث وتطوير مناهج وبرامج تدريبية متنوعة وأنشطة مبتكرة، تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، بحضور المنتسبين وأولياء أمورهم، وعدد من الجمهور المهتم بالمسرح وفنون العرض.

مجموعة برامج

اشتمل برنامج اليوم المفتوح على فيلم عن المرحلة التجريبية للمشروع، والتي تمت خلال الربع الرابع من 2021 مع المؤسسات الأربع، والإعلان عن مجموعة من البرامج والمسابقات، التي تناسب الفئات المستهدفة في الأعمار من 6 إلى 31 عاماً خلال العام الجاري 2022، التي عرضها الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية بناشئة الشارقة، حيث قام بطرح مجموعة البرامج القادمة، وتضم برامج متخصصة بمستويات متعددة مثل «فنون العرائس»، ويتكون من ورش متخصصة في فنون العرائس وخيال الظل والراوي، و«مسرح الفرجان»، الذي يعتبر مشروعاً مسرحياً مجتمعياً يعمل على التفاعل مع سكّان الفرجان، ويحمل شعار أسرة تحب المسرح، و«برنامج تأهيل المدربين» وهو برنامج يعمل على تهيئة وتدريب خريجي المؤسسات ليكونوا مدرّبي المستقبل، و«برنامج الفنون المسرحية» وهو برنامج تدريب فني يرتكز على مجموعة من الورش الإبداعية العلمية، كما تم الإعلان عن «مسابقة الكتابة المسرحية» وهي مسابقة في الكتابة الإبداعية، ضمن برنامج الفنون المسرحية موجه لكافة فئات مؤسسات ربع قرن، بالإضافة إلى إطلاق «جائزة الإبداع المسرحي»، التي تستهدف منتسبي مؤسسات ربع قرن وتندرج تحتها «جائزة المشاهدة وجائزة القراءة وجائزة الكتابة وجائزة الأداء» تحت شعار «شركاء في صنع الشخصية المبدعة».

نصوص فائزة

وشهد اليوم المفتوح الإعلان عن النصوص الفائزة في مسابقة الكتابة لمسرح الناشئة 2021، التي شارك في تقييمها لجنة التحكيم المكونة من محمد غباشي وعبدالجبار خمران والفنان مرعي الحليان، ويوسف القصاب وعلي نبيل العامري خريجي ناشئة الشارقة وسمير البلوشي منسقاً، حيث فاز بالمركز الأول نص «من أنا» لنيبال نبيل طاهر، وفي المركز الثاني نص «ربما بكل تأكيد» لفادي سمير جرجس، وفي المركز الثالث نص «شرف التحدي» لأسماء خميس العبدولي، وفي المركز الرابع نص «ثلاث شمعات» لمحمد خضر فروخ.

وفي هذا السياق، قال خالد إبراهيم الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات بالإنابة: «إن هذا المسار هو أول مسار تكاملي يجمع المؤسسات الأربع، ونطمح أن يكون مساراً ناجحاً وسنرى الأثر الإيجابي على مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين».

من جهتها، قالت عائشة الكعبي مديرة «أطفال الشارقة» بالإنابة: «نلتقي في هذا اليوم الذي يتيح لنا فرصة التعرف على آراء مجموعة من الخبراء والمختصين في فنون المسرح، في برامجنا المقدمة، ونتعرف أيضاً على تفاصيل المشاريع والمبادرات الفنية للعام 2022، التي تساعدنا على تحقيق التكامل مع المؤسسات، التي تنضوي تحت مؤسسة ربع قرن والعمل معاً تحت مظلة واحدة».

بدورها، أشارت موزة الشامسي نائب مدير «ناشئة الشارقة» إلى أن اليوم المفتوح جاء انطلاقاً من الحرص على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها تعزيز المنظومة المستقبلية للعمل المشترك مع هيئات ومؤسسات المجتمع الإماراتي، وفتح آفاق للحوار حول مستقبل المسرح في مؤسسة «ربع قرن»، ومؤسساتها الأربع، بما يسهم في تحقيق رؤيتها «شريك مجتمعي في بناء أجيال واعية ومؤثرة».