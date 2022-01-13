معرض 421 يعلن برنامج شتاء 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها في جميع أنحاء المنطقة، عن برنامج شتاء 2022.

ويشهد البرنامج سلسلة من فعاليات الرفاه والعافية التي تركز على رعاية الذات والتطوير المهني، مشتملاً على عروض سينمائية وورش إبداعية، وبرنامج تعليمي ملهم مع عدد من الممارسين والممارسات المبدعين الشباب بغية صقل مهاراتهم. كما يستضيف معرض 421 معارض جديدة تحمل عنوان «خارج النطاق» و«اللغة مهاجرة».



«خارج النطاق»



ويقدم الفنان عمّار العطار معرض «خارج النطاق»، يعرض فيه مجموعة جديدة من الأعمال الأدائية والفيديو ذات الطبيعة الحركية والتفاعلية، مستكشفاً الأدوات التي تجسد العمل الكتابي الرتيب للمهام اليومية.

وتستضيف أبوظبي نسخة مصغرة من مهرجان كولومبوسكوب السابع بعنوان «اللغة مهاجرة»، بالتعاون مع معرض 421. وكولومبوسكوب هو مهرجان للفنون المعاصرة وبمثابة منصة إبداعية للحوار متعدد التخصصات الذي نما بشكل مطرد في المشهد الثقافي في كولومبو منذ العام 2013. ويضم هذا العام العديد من الأعمال الفنية والمشاريع الممتدة التي تتناول فعل التنقل وتتبنى التآزر الجماعي الرافض للمواقف ضيقة الأفق.



سعادة



وفي هذه المناسبة، قال فيصل الحسن، مدير عام معرض 421: «إن إقامة الشراكات مع المؤسسات الفنية المختلفة أحد أهم أهداف معرض 421، ومن هنا فنحن سعداء بإطلاق معرضين بالشراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية، حيث نشهد إقامة معرضين فنيين الأول للفنان عمار العطار «خارج النطاق» بالتعاون مع معهد الفن الناشئ، إضافة إلى استضافتنا نسخة مصغرة لمهرجان كولومبوسكوب السابع بعنوان «اللغة مهاجرة»».

وأضاف الحسن: «مع بداية عام 2022، نود تسليط الضوء على ممارسات تعنى بالرعاية والعافية والرفاه. لذا، قررنا الاحتفال بالعام الجديد بتجديد الالتزام نحو الشفاء ورعاية الذات من خلال برنامجنا الشتوي، والذي يقدم سلسلة من ورش عمل مميزة تعنى بالتركيز على التواصل مع الذات من خلال الشفاء السليم والتأمل الفني».

يقدم برنامج موسم الشتاء مجموعة واسعة من ورش العمل الخاصة بالعافية ورعاية الذات، بما في ذلك ورش صناعة الشموع والعلاج بالصوت وورش الصحة النفسية التي تركز على التوعية بعافية الكبار والصغار. كما تشمل الورش المتنوعة الأخرى صناعة المجوهرات والرقص ورواية القصص للأطفال وتزيين الموائد وصناعة الدخون (البخور).

يتضمن أول برامج الموسم سوقاً شتوياً مقدماً من ممارسين محليين من تنظيم cl-u (حلقة وصل إبداعية) يقدم فيه معرض 421 سوقاً ويوماً غنائياً مفتوحاً، بهدف دعم الفنانين الصاعدين والمشاريع التجارية الناشئة، بالإضافة إلى الموسيقيين وراسمي القصص المصورة والشعراء وغيرهم.