«دبي للتصميم» يستقطب أشهر مؤسسات الإبداع والأعمال البلجيكية

المصدر: دبي ـ البيان

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نجح حي دبي للتصميم، أخيراً، في استقطاب أرقى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال التصميم في بلجيكا، حيث كشفت «هاب بروكسل»، الوكالة المتخصصة بدعم الشركات في بروكسل، عن تنظيم فعالية ركن بروكسل المخصصة للتعريف بمجموعة من العلامات والشركات المبتكرة في العاصمة البلجيكية. وتركز الفعالية الحصرية الموجهة للشركات، بصفتها جزءاً من فعالية أيام بروكسل 2022 في دبي، على تعزيز الشراكات الجديدة في المنطقة وتسليط الضوء على أهمية بروكسل في مشهد الأعمال العالمي.

ويضم قطاع التجزئة الفاخر في بروكسل أكثر من 60 علامة تجارية رائدة، والتي يبلغ حجم مبيعاتها 2 مليار دولار أمريكي تقريباً، حيث تتعاون «هاب بروكسل» مع مؤسسة علامات بروكسل الحصرية على جمع العديد من تلك العلامات الرائدة في الفعالية المميزة. وفي هذه المناسبة، قالت إيزابيل جريبا، الرئيسة التنفيذية لوكالة «هاب بروكسل»: «تحتفي فعالية أيام بروكسل بحيوية اقتصادنا وقيم الابتكار والحرفية والثروة الثقافية وتجارب الطعام المتميزة، والتي يسرنا أن نقدمها هذه السنة في دبي بالتزامن مع«إكسبو 2020 دبي». وتُعد دبي وبروكسل من أبرز الوجهات متعددة الثقافات وأكثرها حضوراً في العالم، مما يجعلهما مركزين استثنائيين للابتكار والأفكار المبدعة. وفي هذا الصدد، يوفر لنا ركن بروكسل فرصةً فريدة لتسليط الضوء على إبداعات حرفيينا وفق منهجيةٍ محلية مسؤولة».

يستقبل ركن بروكسل وجهات التجزئة الإقليمية التي ترغب في استكشاف مشهد التجزئة الفاخر في بروكسل والتواصل مع ممثلي العلامات التجارية في حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع والحيوية الرائدة في مجالات في التصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفن وحلول التجزئة المبتكرة في المنطقة.

من جهتها، قالت إيزابيل هامبورغ من ميزون فيرفلويت، إحدى أهم شركات التصنيع الأوروبية لمعدات الديكورات الفاخرة: «تقدم صالة العرض هذه العديد من المزايا، حيث توفر لي فرصة التواصل مجدداً مع عملائنا في دبي، والذين لم ألتقيهم منذ بداية أزمة كوفيد 19، والارتقاء نحو آفاق جديدة من خلال تقديم مجموعتنا الجديدة والمبتكرة في حي دبي للتصميم الذي يُعد مكاناً مثالياً لهذه الفعالية التي تسهم في إرساء التعاون بين مختلف الأطراف المشاركة». وتوفر صالة عرض افتراضية قائمةً من المنتجات والخدمات بعد الفعالية للمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وبلجيكا. كما تنظم وكالة «فيزيت بروكسل» ورشة عمل حول بروكسل باعتبارها وجهةً سياحية للتسوق والأنشطة الإبداعية وتركز على تعزيز ريادة الأعمال النسائية في ركن بروكسل في 2 فبراير 2022.