عبدالله صقر يضيء على تجربته الإبداعية في مكتبة الصفا

المصدر: دبي - البيان

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تحدث الأديب الإماراتي عبدالله صقر أحمد عن تجربته الإبداعية مع الكتابة القصصية والشعرية، خلال الجلسة الحوارية التي استضافتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات»، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، احتفاءً بالكاتب الإماراتي، بحضور حشد كبير من الكتاب والأدباء ومحبي الثقافة.

إثراء

وجاءت الجلسة التي عقدت في العاشر من الشهر الجاري باكورة تعاون طويل الأمد بين مكتبات دبي العامة و«اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، الذي سيشهد إثراء للساحة الثقافية والمعرفية في الإمارة حول أعلام الأدب الإماراتي عبر سلسلة من الجلسات النقاشية والأمسيات الشعرية التي ستعقد كل أسبوعين حتى نهاية مارس من العام الجاري.

وتحدث صقر في الأمسية، التي أدارها القاص الإماراتي محسن سليمان، حول مجموعته القصصية (الخشبة)، وظروف كتابتها، موضحاً أنه استلهم من حياته اليومية الهادئة محوِّلاً إياها باستخدام مخيلته إلى قصص مليئة بالأحداث المشوقة التي لا تخلو من الإدهاش وعمق الفكرة. وحول تأثير البحر في صياغة إبداعه، أشار صقر إلى أن تأثير البحر وأهواله كان له دور كبير في بلورة شخصيات قصصه وأشعاره وحياته اليومية، «فالبحر على اتساعه وقسوته كان خير معلم وصديق». وفي إجابة عن سؤال حول مشروعه القديم في الإنتاج السينمائي، قال صقر إنها كانت فكرة قديمة بدأها منذ التسعينات من القرن الماضي، وجهز لها معدات متطورة، مشيراً إلى أنه قد أنجز (برومو) لأحد البرامج التلفزيونية.

مداخلات

وتخللت الجلسة مداخلات من الحضور ألمح في أحدها الكاتب إبراهيم مبارك إلى أن مجموعة صقر القصصية «الخشبة» أثارت نقداً حاداً وقت صدورها لما كانت تحمله من جرأة في الطرح في تلك الفترة الزمنية، مؤكداً أن ذلك يُعد دليلاً واضحاً على جودة أعمال الكاتب وأثرها في الرأي العام.

كما أكد الكاتب محسن سليمان أن عبدالله صقر لم يبتعد عن الساحة كما يتردد، بل كان موجوداً على مدى السنوات الماضية من خلال مجموعته التي واكبت جميع المدارس النقدية من سبعينات القرن الماضي حتى يومنا هذا، فضلاً عن حضوره بشكل مستمر في الحوارات الصحفية.

يُذكر أن الأديب عبدالله صقر قد أصدر كتابه الجديد (قطع مظلمة من الليل) بعد غياب دام 41 عاماً عن النشر، سخّر جلّ وقته خلالها للعمل الرياضي، حتى أنه درب منتخب الإمارات فترة من الزمن.

وفي ختام الأمسية وقّع الأديب عبدالله صقر نسخاً من كتابيه (الخشبة) و(قطع مظلمة من الليل) للحضور.