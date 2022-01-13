برامج وفعاليات شيقة في «جميل للفنون»

المصدر: دبي ـ البيان

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يقدم مركز جميل للفنون في دبي قائمة شيقة من الجولات والبرامج والفعاليات والمعارض المتنوعة، وشهد مؤخراً، إطلاق نسخة جديدة من البرنامج الرحال لمؤسسة «سا تهانان» والمعروف باسم «الشعراء الفلبينيون وقصائدهم»، لعرض أعمال الفنانة باسيتا أباد الغنية، والتي يتجاوز فنها النابض بالحياة الأماكن والحياة اليومية في جميع القارات. تم تكليف ثلاثة شعراء فلبينيين بالرد على موضوعات باسيتا وأعمالها الفنية من خلال الشعر، حيث يلقي كل من ديل أنغ، وجاريد ماكسيلوم، وروزان كاتليا خوان قصائدهم، بينما يقومون بقيادة جولة في شوارع معرض أباد الممهدة بالذهب، لاستكشاف ما يعنيه أن تكون في سلام وأنت تعيش بين الأماكن.

ورش عمل

كما يقدم مركز جميل للفنون ورش عمل وجولات متنوعة للأطفال واليافعين، تتميز ورش العمل بجولة إرشادية في صالات العرض، يتبعها نشاط فني عملي مستوحى من موضوعات وتقنيات وعمليات الفنانين. يخلق المشاركون أعمالاً رمزية وملموسة مستوحاة من تجاربهم في المركز. الجولة وورشة العمل مستوحاة من المعرض الحالي «المسافة، من هنا»، مع التركيز على أعمال الفنانين هشام بنوحود ودو هو سوه.وتسعى ورشة العمل القائمة على الأداء، والتي تقام في ساحات ومدرج حديقة جداف ووترفرونت للفنون، إلى تزويد الأطفال بتجربة التفاعل والاستجابة لمفاهيم المكان والزمان. يتم تعريف الأطفال في هذه الورشة باللعب التعاوني من خلال سلسلة من العروض وتمارين الرسم القائمة على الملاحظة.

وتركز ورشة عمل وجولة أخرى على التحفيز الحسي للأطفال من عمر 3 - 5 سنوات (برفقة شخص بالغ). تم تصميم الورشة لتعلّم الأساليب المباشرة القائمة على العمليات تدريجياً وابتداء بالأحاسيس الأولية.

وفي هذه الورشة التجريبية يستكشف الأطفال فن الاستماع من خلال جولة إرشادية، يستكشفون فيها الأصوات عبر عمل الفنان سامسون يونغ الموسيقى المتّزنة، وعمل الفنان حسن خان مقطوعة لحديقة عامة. تُعلِّم الورشة الصغار مبادئ الاستماع العميق والتجاوب مع ما نسمع بهدف إنتاج أعمال فنية تركّز على صنع العلامات والإيماءات والقوامات المختلفة.