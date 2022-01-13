دار الشعر في مراكش تنظم «الكلام المرصع»

المصدر: (مراكش ـ البيان)

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نظمت دار الشعر بمراكش، أمس، فقرة جديدة من «الكلام المرصع»، وهي الفقرة الشعرية التي تحتفي بالقصيدة الزجلية المغربية، في مقر الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات.

وشارك في الفقرة الشعراء: عبدالسلام البعليوي وزينب أوليدي وسعيد الأمين، والفنان محمود العماني في المصاحبة الموسيقية.

وظلت فقرة «الكلام لمرصع»، نافذة دائمة للدار على الزجل المغربي، للاحتفاء بمختلف تجارب وحساسيات هذا المنجز الشعري الذي ظل يعرف حراكاً لافتاً في المشهد الشعري بالمغرب.

والشاعر سعيد الأمين، صاحب ديوان «رتاج العمر»، والذي شارك في عدة ملتقيات ومهرجانات وطنية ودولية. وراكمت الشاعرة والتشكيلية زينب أوليدي والتي صدر لها ديوان «نون النسا» (2017)، مساراً طويلاً في مجال الكتابة الزجلية.

وأما الشاعر عبد السلام البعليوي، فهو عضو الرابطة الوطنية للشعر والموسيقى ومجلس الحكامة في الكونفدرالية المغربية للفنون والآداب وجمعية سبعة رجال للملحون.