7 فائزين في المسابقة الفنية الأولى للتراث العمراني

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت جمعية التراث العمراني بدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع «أتيليه لانتانا للثقافة والفنون» بأبوظبي، اخيراً، المسابقة الفنية الأولى للتراث العمراني والتي تهدف إلى تعريف الجمهور بشكل عام وطلبة المدارس بشكل خاص بالمعالم التراثية والتاريخية في الدولة من خلال تحديد موضوع رسم تلك المباني التاريخية والتراثية.

إقبال كبير

وأعلن عن المسابقة قبل شهرين تقريباً وبعد تمديد فترة المشاركة بناءً على طلب المدارس بسبب زيادة الإقبال على المشاركة، وشارك ما يقارب الـ 72 طالباً وطالبة من مراحل دراسية مختلفة على مستوى الدولة. واستعرضت لجنة التقييم برئاسة الفنانة التشكيلية نجاة مكي وعضوية المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني والمهندس بدر آل علي عضو مجلس الادارة والفنانة فرح البستكي عضوة مجلس الإدارة ومؤسسة «أتيليه لانتانا للثقافة والفنون»، وأعلنت اللجنة أسماء الفائزين الـ 5، وارتأت اللجنة إضافة فائزين آخرين نظراً للمستوى التنافسي العالي، أي بمجموع عام بلغ (7)، وسيتم إصدار شهادات التقدير لجميع المشاركين.

‏‏وسيقام معرض لجميع الأعمال الفنية المشاركة في مقر جمعية التراث العمراني في منطقة الفهيدي بدبي ومن ثم ستعرض الاعمال الفنية في مناطق مختلفة من الدولة.

واعتمدت اللجنة الفائزين وهم: سارة مبارك الظاهري وحصة سلطان وهيا أحمد الزعابي وشمسة علي عبيد وأنس صلاح الدين وعمرو طارق عبدالحميد وسيف أكرم محمد.