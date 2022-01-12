60 مليون دولار سعراً تقديرياً للوحة «إمبراطورية الأضواء»

المصدر: لندن ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض التحفة الفنية «إمبراطورية الأضواء»، للفنان البلجيكي، رينيه ماجريت، في مزاد سوذبيز للفن الحديث والمعاصر، الذي سيقام في مساء يوم 2 مارس في لندن، وذلك بسعر تقديري يزيد على 60 مليون دولار أمريكي .

وفي هذه المناسبة، قالت هيلينا نيومان، رئيس مجلس إدارة سوذبيز في أوروبا والرئيس العالمي لقسم الفن الانطباعي والحديث: إن لوحة «إمبراطورية الأضواء»، التحفة الفنية من القرن العشرين، تجمع بين أهم عنصرين أساسيين في الحياة اليومية، وهما النهار والليل في لوحة واحدة متناقضة وفريدة. وتجذب اللوحة السينمائية بمقياسها المتميز المشاهد إلى عالم ماجريت الخالد.

وعرضت لوحة «إمبراطورية الأضواء» في جميع أنحاء العالم في بروكسل وروما وباريس وفيينا وميلانو وسيول وأدنبرة وسان فرانسيسكو، وتمت إعارتها إلى متحف ماجريت في بروكسل من 2009 وحتى 2020، حيث كانت محاطة بأرقى مجموعة من لوحات ماجريت في العالم.