«القوز للفنون» 9.. باقة فعاليات ومعارض

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتضن مهرجان القوز للفنون في السركال أفنيو في نسخته التاسعة، باقة من الفعاليات بجانب مجموعة مشاركات نوعية، إذ يستمر يومي 29 و30 من يناير الجاري.

ويشمل المهرجان الذي يقام تحت شعار «أحلام اليقظة» ـ «حالة انتقالية من الوعي بين اليقظة والنوم» روائع من الموسيقى الحية والعروض وشاحنات الطعام والمقاهي ومعارض الفن المعاصر وماراثون أفلام منتصف الليل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفعاليات والأنشطة الممتعة التي سيتم تنظيم بعضها في الهواء الطلق.

وأعلنت شركة «رو كوفي»، عن فكرة سريالية تقدمها بالحدث، ستقوم بعرض العديد من الفنون الرائعة في المقهى خلال مهرجان عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تشجيع المبدعين قبل المهرجان على تقديم أعمالهم الفنية، وسيتم عرض الروائع الفنية الخاصة بأول 10 متسابقين بشكل مبهج.