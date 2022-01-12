عوالم «دبي للتسوق» تنبض بـ«أروع أوقات السنة»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تعاونها مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بهدف الاحتفاء بتجربة مهرجان دبي للتسوق من خلال صنع محتوى رقمي إبداعي عن المهرجان. ودعت المؤسسة صناع المحتوى في الإمارات إلى عرض مهاراتهم في التصوير بالفيديو والتحرير من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 30 ثانية إلى دقيقة واحدة عن المهرجان، حول موضوع «أروع أوقات السنة»، ومن ثم نشره عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم باستخدام الهاشتاغ #DSFWONDERS على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» حتى تاريخ 25 يناير الجاري، لتمكينهم من فرصة الفوز بجوائز قدرها 200 ألف درهم.

3 مواقع

وللاشتراك في المسابقة على المتنافسين تصوير وإنتاج فيلم قصير يستعرض 3 مواقع مختلفة في دبي على الأقلّ، بما فيها أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، سواء كانت وجهات التسوق أو الفعاليات الاحتفالية أو المعالم المميزة أو المطاعم أو الفعاليات المباشرة، أو عروض «الدرون» والألعاب النارية، وتحميل المحتوى الخاص بهم على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» باستخدام الهاشتاغ #DSFWONDERS، والوسمين @CelebrateDubai على «إنستغرام» و@DiscoverDubai على«تيك توك».

ويعتبر الابتكار والإبداع في التصوير والتحرير مفتاح النجاح والفوز في المسابقة، حيث يمكن للمشاركين استخدام خصائص وتقنيات فنية عدة، مثل إضافة النص أو موسيقى أو التعليق الصوتي أو فلاتر خاصة بمنصة التواصل الاجتماعي لإضفاء عنصر الإبهار على المحتوى المصور قبل تحميله على «انستغرام» و«تيك توك».

دور مهم

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تلعب منصات التواصل الاجتماعي في يومنا الحالي دوراً مهماً في تواصل المجتمعات وتبادل الخبرات والتجارب وإبراز ما تقدمه الوجهات المختلفة.. ولطالما كان مهرجان دبي للتسوق حدثاً مميزاً في أجندة فعاليات دبي على مدار الأعوام السابقة، ونحاول في كل عام أن نخطو خطوة إلى الأمام لإثراء تجارب الزوار والمتسوقين من خلال مجموعة من الفعاليات ذات المستوى العالمي والعروض المبتكرة».

وأضاف: «من خلال الشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ندعو صناع المحتوى في دولة الإمارات لسرد قصصهم المستوحاة من مهرجان دبي للتسوق من خلال عدسات هواتفهم، وتسجيل تجاربهم الخاصة مع المهرجان».