«ڤوكس سينما» تدعو عشاق السينما للاستمتاع بسحر الأفلام السينمائية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «ڤوكس سينما»، عن اقتراب موعد انتهاء عروض الموسم الشتوي في «سينما الثلج»، التي تتواجد في «سكي دبي»، وذلك يوم 16 يناير الجاري. ودعت «ڤوكس سينما»، عشاق السينما إلى الاستفادة من الأيام القليلة المتبقية للاستماع بالتجربة الاستثنائية التي تتيحها «سينما الثلج» من «ڤوكس سينما»، والاستمتاع بسحر الأفلام السينمائية على الشاشة العملاقة محاطين بالثلج الحقيقي على منحدرات أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم.

ويمكن لرواد السينما، الجلوس والاسترخاء على المقاعد المريحة والواسعة، والاستمتاع بأروع الأجواء، خلال مشاهدتهم مجموعة رائعة من الأفلام، والتي تشمل الأفلام الرائجة مثل فيلم «سبايدرمان: نو واي هوم»، والأفلام المفضلة للعائلات وتشمل فيلم «سينغ 2» وفيلم «هوم ألون 2: لوست إن نيويورك». كما تتاح الفرصة للزوار لاختيار من قائمة الطعام الشهية والحصول على وجبات السينما الخفيفة مباشرةً وهم في مقاعدهم. ولتحقيق تجربة مميزة، توفر شاليه أجواء الشتاء الجبلية الدافئة والخاصة.