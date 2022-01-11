"دبي للثقافة" و"زوهو" توقعان اتفاقية لدعم التحول الرقمي الإبداعي في دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع "زوهو"، شركة التكنولوجيا العالمية، لدعم التحول الرقمي لرواد الأعمال الإبداعية في الإمارة وتعزيز كفاءة أعمالهم وتبسيط عملياتهم التشغيلية اليومية في خطوة جديدة لدعم المبدعين في دبي.

وقع الاتفاقية في مقر الهيئة هالة بدري مدير عام "دبي للثقافة"، وحيدر نظام، رئيس شركة "زوهو" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتضمن "زوهو ون" نظام التشغيل الخاص بالشركات الذي تتيحه الشركة مجموعة من التطبيقات التي تمكّن أصحاب الأعمال من إدارة المبيعات والتسويق، والإنتاجية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية وغيرها من الأمور الإدارية.

وأكدت هالة بدري مدير عام "دبي للثقافة"، أهمية هذه الشراكة في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في القطاع الإبداعي في الإمارة ومساعدتها على مواكبة التطور الذي تشهده دبي على صعيد التحول الرقمي.

وقالت بدري: "من شأن شراكتنا مع (زوهو) إتاحة المجال أمام رواد الأعمال الإبداعية لاستثمار المحفظة الغنية التي تملكها الشركة من البرمجيات السحابية الداعمة للأعمال مع الحصول على مجموعة من الميزات الخاصة التي ستقدمها لهم، بما يعزز إنتاجيتهم وقدرتهم على إدارة أنشطتهم بشكل أكثر مرونة وكفاءة".

من جانبه قال حيدر نيزام، رئيس شركة زوهو في الشرق الأوسط وإفريقيا: "باستخدام زوهو يمكن للشركات أتمتة أعمالها بسهولة والاستفادة من منصة تقنية موحدة لتبسيط جميع عملياتها التشغيلية، سواء المتعلقة بخدمات المتعاملين والتسويق أو عمليات الدعم الخلفية".

وبموجب هذه الشراكة سيحصل رواد الأعمال الإبداعية المسجلون لدى "دبي للثقافة" على مزايا خاصة، تشمل رصيداً في محفظة "زوهو" بقيمة 1000 دولار أمريكي صالحا لمدة عام يتيح لهم استخدام مجموعة برامجها، بما يشمل "زوهو للتجارة الإلكترونية".

وسيحصل عملاء "زوهو" بعد العام الأول من استخدام البرامج على خصم حصري بنسبة 10 في المائة لمدة سنتين متتاليتين، فضلاً عن تدريب مجاني على استخدام التطبيقات تعادل قيمته 15000 درهم إماراتي، اضافةً إلى فعاليات لدعم مجتمع رواد الأعمال الإبداعي والتي ستنظمها شركة زوهو.