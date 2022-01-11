يرصد مجريات الموسم العاشر وآمال الشعراء بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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صدر، أخيراً، عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 180 من مجلة «شاعر المليون»، مشتملاً على عدد من الموضوعات والأخبار المتنوعة والاستطلاعات والمقالات النقدية.

48 شاعراً

أشارت افتتاحية العدد للانطلاقة المتميزة في الحلقات الأولى من برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر «وجاء فيها: يواصل الشعراء الذين تأهلوا إلى قائمة الـ 48 شاعراً تألقهم في الحلقات المباشرة الأولى من برنامج»شاعر المليون«، ومع مضي أربع حلقات متتالية نستطيع أن نؤكد لجمهور الشعر ما كنا نراهن عليه حتى ما قبل انطلاق هذا الموسم حول توقعاتنا بنجاحه وتميزه، لأننا أصبحنا على يقين من أن هذا البرنامج الشعري الضخم أصبح موعداً للمنافسة وعرض أبرز نتاجات الشعراء في الساحة الشعرية في منطقة الخليج والعالم العربي ككل. وها نحن نتابع معاً تميز الشعراء الذين برهنوا كذلك على مقدراتهم وأحقيتهم في التواجد في هذه المرحلة المتقدمة من عمر البرنامج.

وأثنت الافتتاحية على تلك المستويات الشعرية التي تزين فضاءات المكان، وتمنح مسرح شاطئ الراحة الكثير من أضواء الشعر والمعنى، وتزيد جمهور الشعر أملاً بما هو قادم في مسيرة الشعر النبطي الذي أصبح اليوم أوسع انتشاراً من ذي قبل، يُقبل على كتابته آلاف المبدعين والحالمين بالوصول إلى النجومية وكتابة القصيدة الأجمل.

توقعات وترشيحات

وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من نجوم برنامج»شاعر المليون«في مواسمه السابقة عن توقعاتهم وترشيحاتهم للأسماء الشعرية التي ستنافس على حصد لقب الموسم العاشر، مؤكدين أن المنافسة قوية وستشهد تشويقا كبيرا في الحلقات القادمة.

وفي استطلاع آخر شارك عدد من الشعراء في الحديث عن آمالهم ومشاريعهم في العام الجديد، كما أكدوا أنهم في صدد إنجاز عدد من الأعمال الشعرية التي ستبصر النور في هذا العام.

والتقت المجلة بعدد من الشعراء الذين غادروا المنافسات في الحلقات الأولى من»شاعر المليون 10«وهم»الشاعر عبد الله النعيمي من الإمارات، والشاعر أحمد العوفي من سلطنة عمان، والشاعر مجد الخمايسة من الأردن. بالإضافة إلى لقاء مع الشاعر والإعلامي خليل عيلبوني الذي صدر له مؤخراً كتاب بعنوان «شاعر وقصيدة» عن أكاديمية الشعر، ولقاء مع نجم الموسم التاسع من «شاعر المليون» الشاعر مسعود بيت سعيد من الأحواز، ولقاء مع نجمة «أمير الشعراء» الشاعرة مرام النسر من سوريا.

كما سلط العدد الضوء على تجربة الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري التي حصدت المركز الثاني في «أمير الشعراء» الموسم الثامن وحققت حضوراً كبيراً في البرنامج.