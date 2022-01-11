«سرد المكان».. رحلة بصرية في ماضي وحاضر الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يجمع «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، جمهور الفن في «مسرح المجاز»، في عرض فني تحت عنوان «سرد المكان»، ليأخذ المشاهدين، أيام 25 و26 و28 و29 من يناير الجاري، في رحلة بصريّة متقنة، تحتفي بجماليات إمارة الشارقة، وسيرة منجزاتها منذ خمسينيات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا.

لوحة أضواء

ويحوّل العرض، الذي يذكّر جمهور مسرح المجاز بعرض «ألف ليلة وليلة»، و«عناقيد الضياء»، مسرح المجاز، إلى لوحة من الأضواء والمرويات البصريّة والمسموعة، إذ يجمع فنانين وعارضين من الإمارات العربية المتحدة، ومختلف أنحاء العالم، ويعيد تجسيد ذاكرة الإمارة بأماكنها وسكانها ومنجزاتها، بنصوص شعرية، ومقطوعات سردية، ترافقها المعزوفات، وتفتح أمام الجمهور عوالم مسرحيّة، وحكايات تتبدل مشاهدها، لتشكل تحفة فنية ساحرة.

ويكشف العرض حكايات من نهضة إمارة الشارقة، وقصص الأولين، ومقاومتهم للاستعمار، وتبرز قصص الآباء، وطقوس أفراحهم وصيدهم، وتتجلى صور المنجزات الحضارية والثقافية، التي قدمتها الإمارة للعالم، بكل الصروح العلميّة الراسخة التي شيدتها، والفعاليات والمهرجانات والمعارض الدولية التي تنظمها.

احتفاء

وحول تنظيم العرض، قال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «المسيرة التنموية والحضارية التي قدمتها إمارة الشارقة، بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستحق أن يُحتفى بها بعمل فني كبير، يروي علامات مضيئة من تاريخ الإمارة وحاضرها، ويكشف جماليات الشارقة، بمكانها وأهلها، وسكانها، وزوارها».

وأضاف علاي: «الجمهور يعرف منجزات الإمارة، ومكانتها، وما تمثله بين عواصم الفن والإبداع في المنطقة والعالم، وما يقدمه العرض للجمهور، هو تجربة انتقال بالزمن، والتجوّل في أماكن الإمارة مع أهلها قبل عشرات السنين، لمعايشة تفاصيل من هويتها المكانيّة، ومتابعة مسيرة نهضتها، من خلال عمل فني، يحمل كل مشهد منه محطة وتاريخاً لمنجز جديد حققته الشارقة».