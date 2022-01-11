درة تكشف تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة

المصدر: القاهرة - ولاء عبدالقادر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الفنانة التونسية درة أنها تنتظر عرض مسلسل «المشرحة»، الذي من المقرر طرحة في إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة المقبلة، ويتكون من 10 حلقات فقط.

وتؤدي الممثلة التونسية ضمن العمل، الذي تدور أحداثه في إطار رعب وتشويق، دور طبيبة في مصلحة الطب الشرعي وتتعرض لكثير من المواقف المختلفة أثناء قيامها بعملها، والعمل من بطولة درة، علي الطيب، مها نصار، محمد دياب، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج تامر نادي.

الصعوبات والتحديات

وأشارت درة في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أنها واجهت صعوبات كثيرة في أحداث فيلم «الكاهن»، الذي يعرض في السينما المصرية، سواء على الجانب النفسي أو الجسدي، إذ إنها تجسد في العمل، دور صحفية «فيروز» تتعرض لكثير من الإصابات بسبب مواقف معينة، مضيفة إنها فخورة بتجربتها في هذا الفيلم.

وأكدت الفنانة التونسية، أنها لم تقلق من كونها المرأة الوحيدة التي تخوض البطولة النسائية المطلقة في العمل، إذ تشارك مع كوكبة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم حسين فهمي، جمال سليمان، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، مشيرة إلى أنها كانت مثلها مثل هؤلاء الأبطال الرجال، سواء في مشاهد أكشن أو غيرها، وأنها لم تهتم بشكل أو مكياج أو ملابس.

شخصية قوية

وتمنت الفنانة درة، أن تصبح شخصيتها قوية مثل شخصية «فيروز»، التي تجسد دورها في أحداث فيلم «الكاهن»، موضحة أنها استعدت جيداً لهذه الشخصية، لافتة إلى أن مهنتها ممثلةً دائماً تدفعها لمقابلة الصحفيات، فكانت على دراية بمهنة الصحافة، بالإضافة إلى مذكراتها الجيدة لتفاصيل شخصية «فيروز».

وختمت درة حديثها بأنها فخورة بشكل كبير، بمشاركتها في فيلم «الكاهن»، مع مجموعة كبيرة من النجوم، مؤكدة أنه عمل مشرف في تاريخ صناعة الفيلم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وأن كواليس العمل كانت تطغي عليها طابع الاحترام والالتزام والمرح.