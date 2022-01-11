إبداعات فنية بتوقيع «أسبوع دبي للتصميم»

المصدر: (دبي - فاتن صبح)

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يعد أسبوع دبي للتصميم المهرجان الإبداعي الأضخم على مستوى الشرق الأوسط في دبي، الذي يتيح للجميع فرصة للإبحار في عالم التصميم الواسع. وفي هذا السياق، أطلقت منصة «إكزيل كولليكتيف» للتصميم أولى مجموعاتها ضمن أسبوع دبي للتصميم، ملقيةً الضوء على مجموعة من المصممين العالميين.

ولفت موقع «ديزاين» إلى أن المنصة الرقمية تبرز تصاميم لأكثر من 20 استديو مستقلاً في لبنان مع قطع صنعها حرفيون وفنانون متواجدون في البلاد.

ومن ضمن القطع المعروضة في قسم «داونتاون ديزاين» أعمال بتوقيع يوسف باسيل على شكل مصابيح، ومنحوتات لسيارات من الألمنيوم بقالب رملي لأنطوان غويكجيان، ومصباح ليلي نموذجي على شكل الكرة الأرضية بتوقيع ليتيسيا جبيلي.

وأشار باسيل الشريك المؤسس في حديث لموقع «ديزاين» إلى أن «إكزيل نوع من البيئة الحاضنة، مما يعتبر أمراً بغاية الأهمية، حيث إن التصميم في لبنان عادةً ما يكون باهظ الثمن وترف كماليات. لقد أردنا أن نكسر الصورة النمطية ورغبنا بدعوة المصممين من صفوف الطلاب وصولاً إلى أسماء مرموقة مثل مارك بارود».