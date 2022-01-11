عملاً فنياً يروي تاريخ الإمارات في «إرث يخلّد باللون»

المصدر: دبي- وام

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افتتح في دبي، معرض الفنان الإماراتي فريد الريس، في «مطر بن لاحج جاليري»، ويستمر حتى 23 يناير الجاري.

يحمل المعرض عنوان «إرثٌ يخلّد باللون»، وهو المعرض الشخصي الثاني للفنان فريد، بعد معرضه الأول عام 2014، ويحتوي المعرض 17عملاً فنياً بالألوان المائية، وبأحجام مختلفة، منها أعمال واقعية وتعبيرية لأحداث تاريخية تتعلق بدولة الإمارات.

ويركز الفنان التشكيلي الإماراتي، فريد الريس، من خلال أعماله على إبراز الإرث الكبير لدولة الإمارات للعالم، ونقل جمالية هذا المخزون من الإرث، بألوان وأسلوب خاص.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أهمية المعرض، منوهاً بمؤازرة الفنانين الإماراتيين بعضهم البعض، مشيراً إلى دعم الفنان التشكيلي مطر بن لاحج، للفنان فريد الريس، من خلال استضافة معرضه في الغاليري الخاص به.

وقال الفنان التشكيلي فريد الريس، لوكالة أنباء الإمارات، قدمت من خلال معرض «إرثٌ يخلّد باللون»، 17 لوحة مائية فنية، صورت المخزون الهائل للتراث الإماراتي، حيث أقدمه بطريقة جمالية، عبر لوحات واقعية وتعبيرية.‏ ومن جانبه، عبر الفنان التشكيلي مطر بن لاحج، عن تقديره للفنان فريد الريس، منوهاً بأهمية محتويات معرضه الحالي، ما يعكس ويظهر موهبته الفنية المميزة.