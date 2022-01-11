إقبال كبير على تذاكر «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلن منظمو مهرجان طيران الإمارات للآداب أن تذاكر الفعاليات الخاصة حققت أفضل المبيعات، وذلك بالإضافة إلى الجلسات التي يشارك فيها ديفيد ويليامز ونادية حسين، وفعالية «حفل زفاف الآنسة هافيشام» مع لوسيندا ديكنز هوكسلي، حفيدة الكاتب الأشهر، تشارلز ديكنز، والتي تختص بتكريم ذكراه، ولا سيما بعد مرور 210 سنوات على مولده.

وتُقام دورة طيران الإمارات للآداب لعام 2022 في الفترة من 3 إلى 13 فبراير في المقر الجديد في فنادق الحبتور سيتي على ضفاف قناة دبي المائية.

تعود الفعالية الأبرز في المهرجان، «أبيات من أعماق الصحراء»، يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير مع أمسية شعرية لا تُنسى في أحضان الرمال تحت سماء مرصعة بالنجوم، وتضم مجموعة من كبار الشعراء العالميين الذين سيعرضون بعضاً من أعمالهم على أنغام العود.

وتتضمن الأمسية مأدبة عشاء إماراتي تقليدي، ومن أبرز المشاركين في الأمسية هذا العام: نيكيتا جيل، واحدة من أشهر الشاعرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وساشا أختار، صاحبة الروائع الشعرية المعاصرة والكاتبة الحائزة عدة جوائز، نور نجا، مؤلفة الكتاب الصادر حديثاً بعنوان «يغتسل، يصلي»، والكاتبة المرموقة، إيمان مرسال، مؤلفة كتاب «في أثر عنايات الزيات» الحائز جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وسيناقش عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس الموافق 3 فبراير، تجربته الأولى في عالم الرواية؛ إذ يستعرض كتابه الأخير حادثة وفاة والده المأساوية من خلال سرد روائي لآخر 24 ساعة من حياة والده والظروف المحيطة بوفاته. كما سيتحدث غباش عن التحديات التي تفرضها كتابة الروايات المستوحاة من الواقع.