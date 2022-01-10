«إكستريم ويك أندز» في مهرجان الشيخ زايد.. عروض ومغامرات حماسية شيقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت يوم الجمعة فعاليات عرض الدراجات النارية «إكستريم ويك أندز» في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة، وسط حضور جماهيري لافت مع بدء العروض الاستثنائية في يومها الأول، والتي تستمر حتى 30 يناير الجاري.

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وقدم 4 دراجين عالميين خلال فعاليات اليوم الأول من عرض الدراجات النارية استعراضات احترافية وحماسية بالقرب من نافورة الإمارات الأولى من نوعها في الدولة، وسط أجواء من السعادة والبهجة على المهرجان، حيث استمتع الزوار من مختلف الفئات العمرية والجنسيات مع كل قفزة يقوم بها الدراجون في الهواء.

وتستمر فعاليات «إكستريم ويك أندز» خلال شهر يناير الجاري مع عرضين يومياً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، حيث يقدم خلال تلك الفترة رياضيو دراجات الموتوكروس عروضاً مذهلة يتحدون خلالها جاذبية الأرض.

نشاطات ثقافية

جدير بالذكر أن مهرجان الشيخ زايد يضم العديد من الأجنحة والنشاطات الثقافية والترفيهية المتنوعة من جناح عام الخمسين، وجناح ذاكرة الوطن والواحة الزراعية ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة الألعاب الترفيهية وحديقتي الزهور والأضواء وأجنحة الحضارات العالمية وغيرها العديد، إضافة إلى العروض الفلكلورية للدول المشاركة والكرنفال، الذي يجوب ساحات المهرجان يومياً والسحوبات والمسابقات القيمة والألعاب النارية الكبرى، التي تضيء سماء الوثبة كل يوم سبت عند الساعة 10 مساء.