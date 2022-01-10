«الناشر الأسبوعي» في جديدها.. دراسات وإضاءات ثرية متنوعة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت مجلة «الناشر الأسبوعي» التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، في عددها الجديد النصّ الكامل للرسالة التي كتبها الفنان رفيق علي أحمد، بمناسبة اليوم العربي للمسرح، بعدما اختارته الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح لهذه المناسبة التي تصادف سنوياً في العاشر من يناير، كما نشرت المجلة دراسة عن «ملحمة السّيد» بوصفها أول نص قشتالي، وكشف استطلاع في العدد عن بطء انتشار الكتاب الصوتي في الوطن العربي، ودراسة عن دور الترجمة في النهضة من خلال نموذج رفاعة الطهطاوي.

وفي افتتاحية العدد الجديد، كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري: «مع العام الجديد 2022، ثمة إنجازات منتظرة، ففي إطار تعزيز التبادل الثقافي، وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين الشارقة وكبرى المدن الثقافية في العالم، تحتفي المكسيك بالشارقة ممثّلة للثقافة العربية في أرض الحضارات الخمس».

وتابع أحمد العامري: «ستكون الشارقة نجمة الدورة الـ 36 من معرض المكسيك الدولي للكتاب (فيل) الذي يقام في المدينة التي تزدهي باسمها العربي، (وادي الحجارة)، في الفترة من 26 نوفمبر حتى الرابع من ديسمبر 2022»، موضحاً أن الاحتفاء بالشارقة يأتي تقديراً لمشروعها الثقافي التنويري ودورها وإسهاماتها ومبادراتها المحلية والعربية والعالمية.

ونشرت المجلة موضوعات تتعلق بصناعة النشر، وحوارات في الأدب والبحوث والترجمة، ومراجعات لكتب جديدة، فضلاً عن أخبار الإصدارات الجديدة، ودراسات ومقالات في قضايا الثقافة والتراث الأدبي العربي.

موقعان

وكتب مدير التحرير، علي العامري في زاويته «رقيم» عن نشر حوار «الناشر الأسبوعي» مع الفائز بجائزة نوبل للأدب، عبد الرزاق قرنح، باللغة الصينية في موقعين ثقافيين صينيين، نقلاً عن المجلة.