«إكسبوجر 2022» يكشف تفاصيل دورته السادسة 17 الجاري

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعقد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مبنى «الطبق الطائر» بالشارقة، 17 الشهر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي يقام هذا العام وللمرة الأولى على مدار سبعة أيام متواصلة، من 9 فبراير وحتى 15 فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

إبداعات

ويستضيف «إكسبوجر»، الحدث العالمي، الذي يحتفي بفن التصوير الفوتوغرافي وإبداعاته في الشارقة، نخبة من أفضل مصوري العالم، الذين يشاركون بأعمالهم مجموعة من أبرز الأعمال الفنية التي تحتفي بالفن، والمغامرة، والمعرفة، والجمال، والتجارب، والثقافات، والحكايات، كما يقدّم المهرجان برنامجاً متكاملاً من الندوات والخطابات الملهمة وورش العمل التدريبية والتعليمية التي صممت لتناسب المهارات من جميع المستويات، بالإضافة إلى جلسات تقييم الأعمال الفنيّة، في برنامجٍ متكامل يقدمه مصورون عالميون.