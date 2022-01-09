400 فنان يحيون فعاليات «نغمات دبي»

المصدر: دبي - البيان

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عادت الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية المباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من هذا العام (من 7 حتى 9 يناير)، إلى مختلف أنحاء المدينة ضمن النسخة الأولى من فعاليات «نغمات دبي» خلال مهرجان دبي للتسوق.

وتم اختيار أكثر من 11 موقعًا في دبي لإقامة فعاليات «نغمات دبي» وذلك تماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة، حيث كانت ليلة أول من أمس الليلة الأولى من بين ثلاث ليالٍ من العروض الموسيقية الحيّة المختلفة التي أقيمت على المسرح الرئيسي في لا مير، وركزت على الموسيقى الفلبينية والغربية. واستمتع عشاق الموسيقى بمجموعة من الحفلات المباشرة والأمسيات الموسيقية مع نخبة من الفنانين ومنسّقي الموسيقى المحليين مثل بيتر روزيلتا نجم برنامج «America’s Got Talent»، ووكريس اسحاق، وداني عريضي.

وحظي عشاق الموسيقى ليلة أمس بفرصة الاستمتاع بأجمل الأنغام والموسيقى الهندية، حيث اعتلى مسرح لامير كل من الفنانين «شيبلا» Shipla و «دول تاشا» Dhol Tasha قبل اختتام فعاليات «نغمات دبي» بأمسية موسيقية عربية بامتياز اليوم الأحد يحييها كل من الفنانين «أرقام» و«عليا».

واستضافت فعاليات «نغمات دبي» ما يزيد عن 400 فنان وفنانة يقدمون مختلف أنواع الموسيقى.