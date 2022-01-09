«إكسبوجر» يحتفي بالفن والمغامرة والجمال

المصدر: الشارقة - البيان

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تعرض فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر)، الحدث العالمي الذي يحتفي بفن التصوير الفوتوغرافي وإبداعاته في الشارقة، مجموعة من أبرز الأعمال الفنية التي تجسد الفن، والمغامرة، والمعرفة، والجمال، والتجارب، والثقافات، والحكايات.

ويشهد المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، سلسلة من المعارض الفنيّة الفردية والجماعيّة، لمصورين معاصرين محترفين من مختلف أنحاء العالم.

وتسلط الأعمال المشاركة، الضوء على مشاهد من الطبيعة، والقصص الإنسانية حول الأمل والإلهام، إلى جانب التجارب الشخصية والأحداث التاريخية وغيرها، ليكون إكسبوجر، منصةً رائدةً للاحتفاء بفن التصوير الفوتوغرافي، وتقديم القصص والأفكار التي يحملها كبار مصوري العالم، وفي الوقت نفسه، فتح الأفق أمام المصورين الجدد، للتعرف إلى خبرات مصورين محترفين، وتقديم أعمالهم إلى العالم.

معارض

ومن بين المعارض الجماعية التي يستضيفها المهرجان، معرض جمعية صقور الإمارات للتصوير، الذي يأتي بعنوان «الصحراء»، ليخاطب أرواح الجمهور، بما يعكس جمال الصحراء العربية من هدوء وسكينة وصفاء، كما يقدم المهرجان معرض «مجموعة صور الجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي»، الذي يعرض أعمالاً لأعضاء محليين منتسبين إلى الجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي.

ويستضيف المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر)، نخبة من كبار المصورين المحترفين، أبرزهم ستيف ماكوري وجيمس ناكتوي ومحمد محيسن، والمصورة يانا أندرت وميكيل رويكي وعمر هافانا ويوري بيليغورشي وجوردان هاموند.

ويشارك المصور ماجد البستكي في المهرجان، بمعرض بعنوان «بين الحاضر والماضي- الاحتفاء باليوبيل الذهبي»، والذي يبرز جمال دولة الإمارات وأصالتها، ويستخدم المصور ساجين ساسيداران في معرضه «رصانة واضحة»، تباينات الألوان القوية في أعماله، للكشف عن التفاصيل المبهرة للهندسة المعمارية.