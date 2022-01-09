منتسبو «الفجيرة للفنون الجميلة» يطلعون على مدارس الخط العربي بمصر

المصدر: القاهرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برنامجاً تدريبياً لمنتسبيها في القاهرة بهدف إطلاعهم على أبرز مدارس فن الخط العربي واتجاهاته في مصر.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية إن الأكاديمية توفر الدعم المستمر لمنتسبيها وتفسح أمامهم المجال للمشاركات الخارجية لتنمية مهاراتهم الفنية وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية وحرص سموه الدائم على ضرورة تمثيل الأكاديمية لدولة الإمارات في مجال الفنون في مختلف المحافل العربية والدولية.

وأضاف الحفيتي إن مشاركة طلاب الأكاديمية في البرنامج التدريبي في مصر الشقيقة تبرز أهميته من خلال توفير الفرصة لهم للاستفادة من تجارب أبرز الخطاطين المبدعين في المنطقة العربية وتنمية حسهم الفني بأهمية اللغة العربية ومكانتها العالمية وتشجيعهم على الاهتمام بجماليات الخط العربي والزخارف والتصميمات.

واستهل وفد الأكاديمية المؤلف من كادر إداري ومشاركة عشرة طلاب تحت إشراف أستاذي الخط العربي محمد أبو المجد وأحمد عادل نشاطاته بزيارة الأزهر الشريف والمتحف المصري وقصر البارون ومتحف الفن الإسلامي وعدد من الأماكن الأثرية والتراثية التي تحتوي على لوحات لمختلف الخطوط للمدرسة المصرية والمدارس العربية والإسلامية.

وعقد الوفد ورش عمل لتبادل الخبرات بين طلاب الأكاديمية والمؤسسات الفنية المعنية بالخط العربي إحداها بالمدرسة السعيدية ونفذها الخطاط أحمد الشافعي، وورشة بعنوان «الصناعات الإبداعية المرتبطة بالفن الإسلامي» بمؤسسة القلم أشرف عليها محمد وهدان، إضافة إلى ورشة «تأطير وإخراج اللوحة الفنية» بمدرسة دار المداد تحت إشراف الفنانين أحمد فهد ومحمد حسن، إضافة إلى ورشة «فن الحروفيات المنضبطة والارتجالية» بمدرسة القلم تحت إشراف الخطاط إسماعيل عبده.

واختتم البرنامج التدريبي بورشة مع الخطاط مسعد خضير البورسعيدي بعنوان «قوالب اللوحات الخطية، وطريقة تأطير وإخراج اللوحة بلصق ورق الإبرو».