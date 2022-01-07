أتينبورو في سلسلة وثائقية جديدة

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ديفيد أتينبورو

أعلنت بي بي سي إيرث BBC Earth عن سلسلة وثائقية جديدة مؤلّفة من خمسة أجزاء من إنتاج وحدة التاريخ الطبيعي في استوديوهات بي بي سي ون BBC1 يروي أحداثها وتفاصيلها المذيع البريطاني الأسطوري والمؤرّخ المتخصّص بالطبيعة السير ديفيد أتينبورو. سيبدأ بثّ «ذا جرين بلانيت» في 10 يناير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون البرنامج الأوّل الذي يصوّر عالماً خفياً شديد الترابط بهذا الوضوح وهذه الدقة حيث نستكشف سلوكيات جديدة وقصصاً مؤثرة وأبطالاً مذهلين في عالم النباتات. إنّه كوكب الأرض من منظور النباتات.

وتعليقاً على الإعلان عن البرنامج الجديد، صرّح السير ديفيد أتينبورو، قائلاً: «تمثّل هذه السلسلة الوثائقية فرصة كبيرة لي لاستكشاف عالم لم يتمّ تسليط الضوء عليه في السابق كما يستحق ولكنّه جزءٌ آسرٌ من العالم الطبيعي. مجدداً، وبفضل نهجها المبتكر والتكنولوجيا الرائدة، تكشف وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لقناة بي بي سي للجمهور عن عالم مليء بالغرائب والمعلومات المدهشة».

وصرّح من جانبه مايك غانتون، المنتج المنفّذ لبرنامج «ذا جرين بلانيت» قائلاً: «سوف تنقل هذه السلسلة المشاهدين إلى عالم يفوق تخيّلهم حيث يشاهدون أموراً لم يروها على الإطلاق!».

مغامرات

في هذه السلسلة الوثائقية، ينطلق السير ديفيد أتينبورو في مغامرات جديدة ورحلات حول العالم ينتقل فيها بين الولايات المتّحدة الأمريكية وكوستا ريكا وكرواتيا وشمال أوروبا، ومن الصحاري إلى الجبال ومن الغابات المطيرة إلى الشمال المتجمّد، ليجد قصصاً جديدة ويكتسب فهماً عميقاً عن النباتات وكيف تعيش حياتها. وخلال مغامراته، يلتقي السير ديفيد أضخم الكائنات الحية، والأشجار التي تعتني ببعضها البعض، والنباتات التي تتكاثر بسرعة كبيرة حتّى أنّها قد تتمكّن من تغطية الكوكب في غضون أشهر.ويجد السير ديفيد بذوراً يمكن أن تسافر عبر الزمن وقد تمكّنت من الاستمرار عبر حضارات عديدة، ونباتات لا تتغيّر لعقود.

تكنولوجيا

باللجوء إلى أحدث التطورات التكنولوجية، سيأخذ العرض المشاهدين في رحلة إلى عالم فائق الجمال. وسيكتشف الجمهور أن النباتات يمكن أن تكون عدائية وتنافسية ودرامية تماماً مثل الحيوانات، تكافح ما بين الحياة والموت من أجل الطعام والضوء، وتحاول يائسة التكاثر وتوسيع رقعتها من خلال نشر صغارها.