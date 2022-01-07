انطلاق فعاليات «إكستريم ويك أندز» في مهرجان الشيخ زايد اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات عرض الدراجات النارية «إكستريم ويك أندز» في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة وتستمر حتى 30 يناير الجاري من خلال تقديم عرضين كل يوم جمعة وسبت وأحد من كل أسبوع. وتأتي فعاليات «إكستريم ويك أندز» في إطار حرص اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد على إثراء أجندة المهرجان من خلال عروض وفعاليات استثنائية ومتنوعة تلبى تطلعات الجمهور والزوار ضمن أكثر من 650 عرضاً وفعالية جماهيرية كبرى يقدمها المهرجان لزواره إضافة إلى أكثر من 130 ورشة عمل للأطفال تُنمي مواهبهم وتُوسع آفاق إبداعهم. ويحظى زوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع باستعراضات احترافية وحماسية يؤديها نخبة من الدراجين المحترفين بالقرب من نافورة الإمارات الأولى من نوعها في الدولة.

وأعدت اللجنة المنظمة للمهرجان هذا العام مساراً خاصاً لعرض الدراجات النارية بالقرب من «نافورة الإمارات» تم تصميمه بدقة عالية لمنح زوار المهرجان تجربة استثنائية مع أربعة من أبرز النجوم العالميين في هذه الرياضة التي تضفي أجواء من السعادة والبهجة على زوار المهرجان من مختلف الفئات العمرية والجنسيات وذلك مع كل قفزة يقوم بها الدراجون في الهواء.

وتستمر فعاليات «إكستريم ويك أندز» خلال شهر يناير الجاري، حيث يقدم خلال تلك الفترة رياضيو دراجات الموتوكروس عروضا مذهلة يتحدون خلالها جاذبية الأرض.

جدير بالذكر أن مهرجان الشيخ زايد يضم العديد من الأجنحة والنشاطات الثقافية والترفيهية المتنوعة من جناح عام الخمسين وجناح ذاكرة الوطن والواحة الزراعية ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة الألعاب الترفيهية وحديقتي الزهور والأضواء وأجنحة الحضارات العالمية وغيرها العديد إضافة إلى العروض الفلكلورية للدول المشاركة والكرنفال الذي يجوب ساحات المهرجان يومياً والسحوبات والمسابقات القيمة والألعاب النارية الكبرى التي تضيء سماء الوثبة كل يوم سبت عند الساعة 10 مساءً.