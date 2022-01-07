«برج خليفة»: عروض ليزر احتفالية حتى 31 مارس

المصدر: دبي - البيان

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تُعدّ عروض الضوء والليزر في «برج خليفة» أحد أبرز مزايا الزيارة إلى «وسط مدينة دبي». فهذا العرض البصري المتوهّج بالألوان يشكّل متعة للحواس، وهو يتناغم عادة مع الموسيقى الجميلة، ولقد كان محور احتفالات رأس السنة الجديدة والتي تحظى بشهرة عالمية واسعة نظراً لروعتها.

ومن لم يتمكن من متابعة الاحتفالات المبهرة تلك الليلة، فلديه الفرصة لعيش لحظات مشابهة الآن، دون الحاجة إلى الانتظار سنة كاملة لمشاهدة عروض الليزر في «برج خليفة» (تشبه ما تم عرضه ليلة رأس السنة)، وسيستمر تنظيم هذا العرض لغاية 31 مارس 2022، حيث ستقام هذه العروض في «برج خليفة» ثلاث مرّات كل يوم من الأربعاء للأحد عند الساعة 7:45 مساءً، 8:15 مساءً و9:45 مساءً.