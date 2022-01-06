11 وجهة للاستمتاع بالموسيقى الحية مع نغمات دبي

المصدر: دبي – البيان

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فعاليات «نغمات دبي»، من أفضل الوجهات التي يمكن الوجود فيها خلال شهر يناير، وفي إطار مهرجان دبي للتسوق، حيث تنطلق حفلات الموسيقى والعروض الترفيهية المباشرة مجاناً، في 11 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء المدينة. وستنطلق أول الفعاليات في لا مير، خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير 2022، ومن أبرز هذه الوجهات لا مير، الوجهة الشاطئية الأشهر في دبي، حيث تجري أهم فعاليات «نغمات دبي». وهناك تنتظر الزوار مجموعة من الأمسيات الموسيقية، مع أشهر منسّقي الموسيقى. وتسود أجواء الاستمتاع بعروض الموسيقى الحيّة المختلفة، كل ليلة، بدءاً من غد حتى 9 يناير. ففي الغد، أمسية مخصصة لعشاق الموسيقى والأغاني الغربية الشهيرة. أما أمسية بعد غد، فهي مخصصة للموسيقى الهندية، والختام في 9 يناير، مع أمسية موسيقية عربية بامتياز.

سطح نخيل مول

ويستضيف نخيل مول، أحدث مركز تسوق خلاب، في نخلة جميرا في دبي، سلسلة فعاليات ضمن مهرجان عطلة نهاية الأسبوع، ومن ضمنها العروض الموسيقية المباشرة. وسيشارك فيها كل من الفنانين أمان شريف، وجاي أبو، وبير كاسبر، وريزون.

الخوانيج ووك

يوفر الخوانيج ووك عربات الطعام والمأكولات الشهية، التي تناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى فرصة مميزة في نهاية هذا الأسبوع، لجميع الزوار، للاستمتاع بعروض الموسيقى المباشرة، والتي سيشارك فيها كل من ليون ميرفي، وماشا، وغيرهم. تشارك المنطقة المالية في دبي، في فعاليات «نغمات دبي»، بعروض من الفنانين خوسيه، وآدم، ودينا ستارز، وغيرهم الكثير، خلال عطلة نهاية الأسبوع في المهرجان. تُعد «ذي بوينت» وجهة مثالية للتسوق والترفيه. وهي تشمل العديد من المطاعم والمتاجر، وسط إطلالات على الواجهة البحرية، وفندق أتلانتس النخلة. ويستضيف عدداً من الحفلات الموسيقية المباشرة، التي يشارك فيها فنانون مميزون.

سيتي سنتر ديرة

في قلب دبي القديمة، يشهد سيتي سنتر ديرة، عروض الموسيقى المباشرة، والترفيه طوال أيام المهرجان الثلاثة، والتي يشارك فيها كل من بيني، ماشا، وايناس، ومحمد شامدين. أجواء عائلية مرحة في ذا بيتش، قبالة جي بي آر، خلال مهرجان نغمات دبي في عطلة نهاية الأسبوع.

سيتي ووك وجهة عصرية في دبي، تضم العديد من المتاجر والمطاعم الراقية في الهواء الطلق. وهي تستضيف فعاليات ترفيهية على مدار الثلاثة أيام. وتشهد عروضاً من الفنانين إندينوجي، ولابورت، وليون ميرفي.

يشهد سيتي سنتر في مردف، لأول مرة، فعاليات نغمات دبي. ووسط أروع النشاطات الترفيهية وتجارب التسوق، يستمتع الزوار بعروض من المواهب المحلية والشهيرة.

بلوواترز

تستضيف جزيرة «بلوواترز» الاصطناعية، التي تعد أحدث مراكز التسوق والترفيه في دبي، زوار فعاليات نغمات دبي، للاستمتاع بموسيقى من ريزن، وروني ساكريس، ودينا ستارز، وادينوجي، وغيرها.