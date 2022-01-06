معرض «رحلة» في مكتبة الصفا يستكشف مسارات الحج

المصدر: دبي - وام

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دعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) المبدعين وعشاق الفنون الإسلامية المعاصرة وهواة الفنون البصرية ورواد المكتبات إلى زيارة معرض «رحلة» للفنانة التشكيلية الزنجبارية المقيمة في لندن صديقة جمعة، الذي تستضيفه في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في الفترة من 6 ينلير الجاري حتى 14 منه.

ومن خلال 10 لوحات فنية معاصرة مبتكرة، يستكشف المعرض رحلة أداء مناسك الحج الفريدة التي شكّلت دوماً مصدر إلهام لأعمال الفنانة جمعة؛ حيث يأسرها مشهد ملايين المصلين الذين يطوفون حول الكعبة كالنجوم في مجرة، وجاذبية الحج الذي يشكل أداؤه طموحاً لجميع المسلمين.

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن استضافة المعرض في مكتبة الصفا للفنون والتصميم تأتي في إطار حرص «دبي للثقافة» الدائم على تفعيل مكتباتها العامة لاحتضان مختلف الأنشطة التي من شأنها أن تسهم في جعل الثقافة والإبداع في كل مكان وللجميع، وتحفيز المشاركة الفاعلة من قبل جميع شرائح المجتمع، ودعم المبدعين؛ ليسهموا بدورهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركز عالمي للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، وذلك بما يتماشى مع رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية.

وأضاف بن خرباش إنه تم اختيار مكتبة الصفا للفنون والتصميم كونها متخصصة في المجالات الإبداعية. وينسجم هذا المعرض مع جهودنا الرامية إلى الحفاظ على تراثنا العربي والإسلامي، ونهدف من خلاله إلى دعم المواهب الواعدة.