«جميل للفنون» يبدأ العام الجديد بقائمة مثيرة من البرامج

المصدر: دبي - البيان

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يبدأ مركز جميل للفنون عام 2022 بقائمة مثيرة من البرامج العامة وجولات في معارض فنية ثرية بالإضافة إلى ورش عمل للصغار، حيث تتضمن جولات المعارض وورش العمل نسخة جديدة من البرنامج الرحال لمؤسسة «سا تهانان» والمعروف باسم «الشعراء الفلبينيون وقصائدهم»، أعمال الفنانة باسيتا أباد الغنية، والتي يتجاوز فنها النابض بالحياة الأماكن والحياة اليومية في جميع القارات. تم تكليف ثلاثة شعراء فلبينيين بالرد على موضوعات باسيتا وأعمالها الفنية من خلال الشعر، حيث يلقي كل من ديل أنغ، وجاريد ماكسيلوم، وروزان كاتليا خوان قصائدهم.

وإلى جانب ذلك يقدم المركز ورش عمل متنوعة للأطفال واليافعين، تتضمن بجولة إرشادية في صالات العرض، يتبعها نشاط فني عملي مستوحى من موضوعات الفنانين. والجولة وورشة العمل مستوحاة من المعرض الحالي «المسافة، من هنا» مع التركيز على أعمال الفنانين هشام بنوحود ودو هو سوه.

تسعى ورشة العمل القائمة على الأداء، والتي تقام في ساحات ومدرج حديقة جداف ووترفرونت للفنون، إلى تزويد الأطفال الصغار بتجربة التفاعل والاستجابة لمفاهيم المكان والزمان.

ورش عمل

تقود منسقة البرامج التعليمية في مركز جميل للفنون هديل الهيتي ورشة العمل وهي ورشة مجانية مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 ـ 12 سنة.

وتركز ورشة العمل والجولة على التحفيز الحسي للأطفال الصغار من أعمار 3 ـ 5 سنوات (برفقة شخص بالغ). تم تصميم الورشة لتعلّم الأساليب المباشرة القائمة على العمليات تدريجياً وابتداءً بالأحاسيس الأولية.

في هذه الورشة التجريبية، يستكشف الأطفال الصغار فن الاستماع من خلال جولة إرشادية يستكشفون فيها الأصوات عبر عمل الفنان سامسون يونغ الموسيقى المتّزنة وعمل الفنان حسن خان مقطوعة لحديقة عامة.

كما تتضمن الفعاليات معرض «خُيّلَ إليّ أن الشوارع ممهدة بالذهب» الذي يعد أول معرض منفرد في منطقة الشرق الأوسط لأعمال الفنانة الفلبينية الراحلة باسيتا أباد.