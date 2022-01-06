انطلاق جائزة عوشة بنت خليفة السويدي في دورتها الثانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، فتح باب المشاركة في دورتها الثانية اعتباراً من أمس حتى 20 فبراير المقبل، بمختلف محاورها، التي تتضمن جائزة أفضل قصيدة نبطية، وجائزة أفضل دراسة أدبية عن شعر عوشة لطلبة المدارس، وجائزة الإلقاء لإحدى قصائد عوشة.

تحمل الدورة الثانية شعار «دار الوصل» تزامناً مع احتفالات الدولة باستضافة إكسبو دبي 2020 والرسالة الشعرية الخالدة التي أرستها فتاة العرب.

وقالت الدكتورة رفيعة غباش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في مؤتمر صحفي عقد أمس في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور: سعداء بنجاح الدورة الأولى من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب).. لقد تسلمنا أكثر من 100 مشاركة من أرجاء الوطن العربي، ووجودنا هنا لإطلاق الدورة الثانية دليل على وعي الأفراد بأهمية الشعر.. وتزامناً مع احتفالات الدولة بعام الخمسين ومعرض إكسبو 2020 دبي ارتأى مجلس الأمناء أن تكون مسابقة القصيدة من روح قصائد عوشة التي أبدعتها مع محاولة توظيف اسم الوصل إبداعياً في النص المقدم.

من جانبه أعرب خلف أحمد الحبتور راعي الجائزة رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور عن امتنانه للجهد الكبير الذي يبذله مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي وعلى رأسهم الدكتورة رفيعة غباش لإحياء شعر فتاة العرب ونشر ثقافة الشعر النبطي في المجتمعات العربية.